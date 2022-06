Ilse de Flans, creyó que iba a morir al desmayarse en un concierto en Mérida

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Ilse, quien pertenece a la agrupación de Flans, se presentó en el Foro GNP Seguros de Mérida, Yucatán, el pasado 17 de junio, sin embargo, su presentación se vio empañada cuando de manera abrupta se desmayó en pleno concierto y tuvo que ser auxiliada de inmediato. Tras este desafortunado percance, la cantante habló de cómo se encuentra.

Ilse de Flans, explica por qué se desvaneció en un concierto en Mérida

La cantante, quien se encuentra de gira con su ‘Insesperado Tour’ en el cual Flans comparten escenario con el grupo Pandora, visitó Mérida para ofrecer un concierto del cual se sigue hablando, pues en aquel show, la intérprete de "Las mil y una noches" se desvaneció en pleno escenario. Esta situación causó alarma y sus fans se cuestionaron cómo se encuentra su estado de salud.

En entrevista con Javier Poza, para su programa en Radio Fórmula, Ilse habló del golpe de calor que sufrió en su presentación en Mérida, Yucatán.

Asimismo, Ilse de Flans externó que el vestuario elegido para su presentación no era el adecuado para el clima caluroso de la Ciudad Blanca, pero tenía que usarlo por una cuestión de "continuidad". La intérprete de "No controles" destacó que el calor que tenía la estaba consumiendo.

“Resulta que traíamos un vestuario que no iba muy bien para Mérida, pero que teníamos qué usar porque estábamos grabando imágenes que se sumaban a lo que habíamos grabado en el auditorio Nacional”, dijo Ilse de Flans al indicar que su ropa influyó en el desmayo que tuvo durante el concierto en Mérida.

“Me decían los yucatecos que no aguantaba yo nada porque ni siquiera era el calor normal de Mérida en ese tiempo. Pero deja tú el calor de afuera, el que yo generé dentro de mí, con las mallas, la blusa y el short de polipiel”, añadió la cantante.

Ilse admitió que tampoco había comido bien antes de comenzar el concierto.

Ilse de Flans, confesó que sintió ''morir'' al desmayarse en un concierto en Mérida

En su plática con Javier Poza, la cantante contó las afectaciones que empezó a sentir antes de desvanecerse. Primero indicó que no podía hablar, aunque tenía en mente lo que quería decir, pero no podía. Después las piernas le empezaron a hormiguear, pero al mismo tiempo sentía los brazos completamente dormidos.

“Algo pasó porque me faltaban tres canciones para terminar el concierto y yo, a la hora de presentar una canción, tenía bien en mi mente lo que quería decir, pero no lo podía pasar a las palabras... Luego las piernas me empezaban a hormiguear. El hormigueo en los pies se fue subiendo para las pantorrillas y ya lo traía arriba de las rodillas. Los brazos completamente dormidos”, explico Ilse.

Sin embargo, la cantante confesó que cómo sintió la muerte cerca le dijo a su mánager algunas palabras a modo de despedida para sus dos hijos.

“Antes de hacer el oso al frente del escenario, discretamente me fui atrás... Ahí ya me desvanecí y fue dramático porque escuchaba a los paramédicos y a mi novio que decía ‘¿cómo está la presión?, ¿cómo está el corazón?’. Ellos decían que estaba bien”, detalló la intérprete de "Bazar".

“Me tranquilizaba y me quería levantar y no podía… Me sentía tan mal que le dije a mi manager, que era la primera que estaba ahí, ‘por favor, dile a mis hijos que los amo’. Yo juré que me iba, nunca en mi vida había sentido eso… Pero gracias a Dios sí salí”, puntualizó la cantante del grupo ochentero.

¿Cuál es el estado de salud de Ilse de Flans tras desmayarse?

Ilse reiteró que ya se encuentra mejor y que un golpe de calor provocó su desmayo en pleno escenario. No obstante, la cantante aprovecho la charla para bromear sobre este percance que vivió en Mérida, Yucatán.

“Para mi querido público 'no estoy embarazada', nada de eso. No tengo esa bendición”, dijo entre risas para aclarar que no se desmayó por estar en etapa de gestación.