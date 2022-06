Película yucateca “Zarigüeya” combina lo real y la magia

Comparta este artículo

La película “Zarigüeya”, dirigida por Mario Galván Reyes, se estrenará el próximo domingo a las 3:30 de la tarde en la sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya.

“Zarigüeya” cuenta la historia de Emily, una adolescente que vive en un pueblo yucateco y siente especial afecto por los animales.

“Un día, Emily encuentra una zarigüeya y, contra todo pronóstico y adversidades, decide salvarlas de los maltratos de los pobladores”, dice Mario Galván.

¿Por qué ''Zarigüeya''?

“Zarigüeya” es la primera película que Mario dirige con un guión que no es de su autoría; el guionista es Fausto Lozano, también productor de la película que dura 25 minutos.

En entrevista con el Diario, Mario confiesa que le interesó la urgencia del tema para hacer la película que él mismo cataloga como un drama costumbrista y con algo de realismo mágico.

“Observo que esta especie de marsupial sufre de muchos estigmas y dicen que causa rabia y es fea cuando, en realidad, es un elemento clave del equilibrio ecológico”, señala el también director de “Ánima sola” y “Diente de leche”.

“Los estudios científicos demuestran que es una especie antigua, que ha evolucionado, que combate a las plagas y no son salvajes… Digamos que el perfil y la historia del animal me interesó mucho, pero me interesó más cómo este animalito detona relaciones sociales en una comunidad específica”.

Agrega que también le pareció atractivo dirigir un animal en pantalla y que fue facilitado por la asociación Rescate Zarigüeyal.

“El reto es que es una especie que no está domesticada, y sus propias necesidades biológicas condicionaban mucho los tiempos de producción, había que procurar un ambiente tranquilo, que siempre tuviera agua y alimento...”.

La película se filmó en Sierra Papacal, Komchén, el centro histórico de Mérida y una gruta de Homún.

En la película participan Jennifer Lozano y Rodrigo Sánchez, acompañados de Asunción Haas “X’Tupita”, José Martín, Andrés Várguez y Mariana Pacheco.

La preproducción comenzó hace tres años y el rodaje se realizó en noviembre de 2020, y 2021 y parte de este año lo han dedicado a la post producción.

La cinta incluye una secuencia de animación digital realizada por Ramón Rosado, mientras que el diseño de los títulos animados estuvo a cargo del maestro Atocha Ávila.