Survivor México 2022: Participante confiesa que fue víctima de abuso (VÍDEO)

En el último episodio de Survivor México se vivieron momentos sumamente fuertes y que dejaron sorprendidos a los televidentes, pues una de las concursantes del reality show, la actriz Cathe López, reveló que vivió un intento de abuso sexual a manos de una expareja de Tefi Valenzuela.

En una charla privada, Cathe se abrió con Tefi para explicarle que durante mucho se guardó lo que le había sucedido por miedo a que la juzgaran, pero ahora que ha estado más cerca de la peruana encontró la fuerza que necesitaba para alzar la voz. Acto seguido, la integrante de la tribu Halcones relató que todo sucedió hace casi cinco años, cuando acudió a una fiesta en la que se encontró al exnovio de Valenzuela:

"Yo estaba en una fiesta con, no sé si decirte el nombre, pero supongo que te imaginas quién… y él estaba metiéndose drogas. Entonces yo me empecé a sentir mal y me subí a un cuarto, él cerró la puerta, me agarró de los brazos y me azotó en la cama", contó.