Venden FOTOS de la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en 50 mil pesos

Los rumores de la posible boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no han parado y es que luego de la repentina salida de la conductora de Venga La Alegría con la finalidad de tomarse unas vacaciones y estar con su pareja, mucho se rumoró que en realidad, además de contraer matrimonio iban a probar tratamientos para embarazarse, pues la pareja ha expresado en múltiples ocasiones los deseos que tienen de convertirse en padres.

Ahora, aunque también se reveló que la exclusiva de su boda la vendieron a una prestigiosa revista, se filtró que fotos exclusivas del enlace matrimonial entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se están vendiendo de manera ilegal y están cobrando una enorme cantidad de dinero. Aquí los detalles.

Venden fotos de la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Fue el periodista Alex Kaffie quien reveló que una persona lo contactó por redes sociales para ofrecerle una serie de 25 fotografías de la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez y de hecho le envió un enlace con dichas imágenes en baja resolución y el cual duraba únicamente 10 minutos.

Alex comentó que sí vio las fotos y confirmó que ya estaban casados, sin mebargo, aseguró que no aceptó la oferta, no solo porueno tiene tal dinero sino porque no es la manera de hacer las cosas.

Asimismo, reveló que aproximadamente fueron 20 las personas que asistieron a la boda, entre las que únicamente reconoció a Laura G, sin embargo, le llamó la atención que Kristal Silva y Alejandro Gou no asistieron a la ceremonia, pues ambos son amigos muy cercanos a la pareja.

“Pese a que las imágenes me llegaron en baja resolución y algo pixeleadas, observé una felicidad descomunal en los contrayentes. Novia y novio están rodeados de una veintena de personas entre las cuales a la única que reconocí es a Laura G.”

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez incluso tuvieron la oportunidad de visitar al Papa Francisco en el Vaticano para que bendijera su matrimonio y aunque no se sabe si fue por eso exactamente, lo que llama la atención es que la conductora de Venga La Alegría, está vestida de blanco, señal de que podría haberse casado.

Cabe mencionar que hasta el momento, ni Cynthia ni Carlos han salido a confirmar o desmentir rumores sobre su boda, sin embargo, la pareja continúa de viaje por Europa, lo que podría ser su luna de miel y en varias fotos han sido captados con los que serían sus anillos de compromiso.