¿Esposo de Andrea Legarreta revela lo que odia de ella? Erik Rubín habla de la conductora

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Legarreta y Erik Rubín son una de las parejas del espectáculo más sólidas, sin embargo, siempre se ha especulado que su relación no es tan perfecta como parece. Incluso en reiteradas ocasiones se ha rumoreado sobre una separación o el divorcio de la pareja. La conductora estelar del programa "Hoy" en entrevistas se ha pronunciado al respeto sobre su relación, pero ahora es su esposo, quien habló de la relación que sostiene desde hace más de 20 años.

¿Esposo de Andrea Legarreta revela lo que odia de ella?

Fue en el programa "Pinky Promise", conducido por Karla Díaz, en el que Erik Rubín fue cuestionado sobre si hay algo que odie de Andrea Legarreta.

Ante tal interrogante, el exintegrante de 'Timbiriche' comentó que sí han tenido problemas a lo largo de su relación, pero los han logrado superar gracias al amor que se tienen.

Asimismo, en el programa transmitido por YouTube, el cantante indicó que el carácter de la conductora de "Hoy" ha sido de gran ayuda para que la relación que sostienen sea muy llevadera.

El intérprete de "Cuando mueres por alguien" también quiso destacar que debido a que ambos siguen teniendo metas en común y "han aprendido a amar hasta sus defectos", su matrimonio sigue a flote.

¿Hay algo que Erik Rubín odie de Andrea Legarreta?

En la charla, Erik Rubín confirmó porque Andrea Legarreta lo ama tanto, pues el cantante aseguró que es difícil señalar algo negativo de su esposa, por ello prefirió elogiar a la conductora del matutino de Televisa señalando que es una "mujer inteligente, buena madre y se vuelca por los hijos", sin embargo, admitió que en algunas ocasiones lo "ha perdido de vista".

"Andrea es una mujer a toda madre, es una mujer sensible, inteligente, buena madre, en verdad, está muy gruesa porque se vuelca por los hijos, a lo mejor ahí podría yo decirte que nos falta a lo mejor, esta parte en pareja, porque entre la chamba y las niñas, pues sí, pierdes de vista a tu pareja", explicó el cantante

No obstante, ante la insistencia Erik Rubín mencionó que si tuviera que elegir algo que no le gusta de Andrea Legarreta sería que es muy conocida, pero no por envidia, sino porque eso ha provocado que lo señalen como un mantenido.

"Al ella ser alguien que todo el tiempo está en el reflector, entonces (surgen los rumores como) "ella sí le chinga, él es un huevón", a lo mejor en ese momento, aunque yo sabía cuál era la realidad, son cosas que te pegan", reveló el intérprete de "No para de llover".

Erik Rubín aprovechó para aclarar que él es muy amiguero y Andrea Legarreta no es una persona celosa, por eso ella nunca le ha armado una escena de celos por tener amigas y salir con ellas.

Aunque cabe destacar que el cantante anteriormente en el programa "Netas Divinas" declaró que Andrea Legarreta "no tiene bronca" pues sabe que él tiene muchas amigas guapas, es muy amiguero y siempre ha sido así, además de puntualizar que él no va a cambiar por su pareja: "Andrea es muy alivianada".