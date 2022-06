Karol G demuestra su poder

Comparta este artículo

SAN JUAN, Puerto Rico (EFE).—La colombiana Karol G arrasó en la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano al obtener nueve galardones, sorprendiendo y superando con creces a artistas que encabezaban las postulaciones como Bad Bunny.

Los principales premios que ganó Karol G en la gala, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, anteanoche, fueron Artista del Año, Álbum del Año Artista Femenino por “KG0516” y Vídeo del Año por “El Makinon”.

La intérprete, ausente en la velada, también logró los premios Top Artista Social, Remix del Año por “Poblado Remix”, Colaboración del Año por “Mamiii”, junto a Becky G, Top Canción Crossover por “Don't be shy”, Top Canción Trap por “No te deseo el mal” y Concierto por “Bichota Tour”.

Las mujeres fueron por primera vez las máximas ganadoras de estos premios, transmitidos por el canal Telemundo, ya que en segundo lugar quedó la estadounidense Becky G con cuatro galardones: Top Artista Femenino, Colaboración del Año por “Mamiii”, Top Canción Tropical Urbano por “Fulanito” y Vídeo del Año por “Ram pam pam”.

Con tres galardones, Daddy Yankee, denominado El Jefe del Reguetón, se hizo con los premios Top Artista Masculino, Top Canción Pop Urbano con “X última vez” y Álbum del Año Artista Masculino por “Legendaddy”.

El Alfa, por su parte, ganó también tres galardones: Top Artista Dembow, Top Canción Tropical Urbano por “Fulanito” y Top Canción Dembow por “La mamá de la mamá”. Ese mismo número de premios obtuvo la argentina María Becerra, que se alzó con Top Rising Star Femenino, Canción del Año por “¿Qué más pues?” y Vídeo del Año Nuevo Artista por “Entre nosotros remix”.

Bad Bunny, quien lideró los premios con doce candidaturas, solo obtuvo dos, al igual que J Balvin, Farruko, Christian Nodal, CNCO, Feid y Lit Killah.

Los premios contaron con 19 presentaciones musicales, entre las que destacó la de Farruko, interpretando “Nazareno”, y la de Víctor Manuelle junto al cantante urbano Miky Woodz en su colaboración “Vamo' a ver si el gas pela”.

Farruko ganó Top Canción Cristiana por “Gracias Remix”, junto a Pedro Capó, y recibió el Premio Dedicatoria. Tras ganar el primer premio, se arrodilló en la tarima y aseguró que es el “más especial” de su carrera debido a su reciente conversión espiritual.

“Toda la gloria sea para Dios”, dijo el cantante, que agradeció el premio “a todos los artistas de música cristiana” por “la lucha que hacen” ya que “no es fácil llevar el mensaje”.

Y, al recibir el Premio Dedicatoria, las miles de personas que acudieron al evento comenzaron a gritar “Farru, Farru, Farru”, a lo que él respondió que prefería que “le gritaran más a Dios”.

“No me enorgullezco de mi pasado, tampoco me avergüenzo, porque todas mis caídas, resbalones, alegrías y felicidades son las que me han hecho el guerrero que soy hoy en día”, reflexionó.

Otros ganadores fueron Tiësto, Nicky Jam, Myke Towers, Eladio Carrión, Pedro Capó, Alex Zurdo, Anitta, Aventura, Bizarrap, Chael Produciendo, CJ, Crissin, El Cherry Scom y Gera MX.