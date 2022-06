Kim Hyun Joong: su boda y qué fue del actor de ''Boys Before Flowers'' tras la polémica de abuso

Comparta este artículo

Kim Hyun Joong, el actor que saltara a la fama internacional con el personaje de Jihoo en el drama coreano "Boys Before Flowers" -disponible en Netflix-, recién compartió con sus seguidores que se casó con su primer amor, a quien conoció cuando estaba en séptimo grado y de quién se separó debido a su apretada agenda artística.

En días pasados, a propósito del concierto que ofreció con motivo de su 36 cumpleaños, el también cantante se sinceró con sus seguidores al revelar que ya había registrado su matrimonio y que no celebraría una boda debido al aumento de casos de Covid-19 en Corea del Sur.

Su hoy esposa es una mujer no celebridad y a la que describió como su "primer amor", de la que ya había hablado en 2011en el programa "Night after Night" de SBS, según recuerda AllKpop. De hecho, esta anécdota forma parte de su vídeo "The Smile in Wine".

"No estoy seguro de cómo decir esto. He decidido pasar el resto de mi vida con alguien que ha permanecido a mi lado en los momentos más difíciles y agotadores", expresó en febrero pasado el intérprete.

Qué fue de Kim Hyun Joong, actor de "Boys Before Flowers"

Desde hace algunos años, Kim Hyun Joong se ha dedicado a la música independiente y en 2020 dejó su agencia de representación KeyEast Entertainment tras una década de trabajo juntos.

Como intérprete comparte su música junto a su banda musical a través de sus vídeos en YouTube, donde continúa recibiendo el apoyo de sus seguidores, luego de experimentar una polémica que lo llevó a enfrentar un juicio por abuso contra una exnovia con la que tuvo un hijo.

De ser uno de los ídolos más populares en Corea del Sur, tras cumplir con su servicio militar, Kim Hyun Joong se volcó a la actuación, pero en 2014 fue acusado por una exnovia de asalto y agresión. Además, la mujer dijo que el cantante le había causado un aborto espontáneo debido a las lesiones que le dejó; insistió también en que él ejerció coerción para deshacerse del producto.

La polémica hizo que el actor entrara en "hiatus" (periodo de silencio en sus actividades públicas) y aunque una corte desestimó las acusaciones sobre el aborto y llegó a un acuerdo reparatorio tras emitir disculpas y pagar una indemnización a la víctima; Kim Hyun Joong decidió mantenerse alejado de los programas de variedades y de los dramas coreanos, hasta su última aparición en 2018 que protagonizó "That Moment When Time Stops".

En una reciente entrevista en un canal de YouTube de un amigo, el cantante se sinceró sobre su "autocensura" al mantenerse alejado de los reflectores, alegando que aunque se sintió agraviado, también se equivocó y que no se sentía cómodo presentándose en la televisión y haciendo bromas. A la fecha se mantiene "inactivo" en Corea del Sur, sin embargo continúa haciendo música que comparte a través de la plataforma de vídeos, con subtítulos en varios idiomas, a sabiendas de que muchas fanáticas en el extranjero aún le siguen.

De hecho, en febrero de 2018 el cantante tuvo una presentación en un pequeño auditorio de la Ciudad de México, en la que logró un "sold out" y compartió un concierto íntimo con sus "henecias", como se le conoce a sus seguidoras.

¿De qué fue acusado Kim Hyun Joong?

Como reportó en su momento Soompi en Español, en 2014 un exnovia de Kim Hyun Joong presentó una denuncia penal por heridas en las costillas que tardaron seis semanas en sanar. La queja fue retirada después de que Kim Hyun Joong emitiera una disculpa oficial y acordara pagarle un acuerdo de 600 millones de wones (aproximadamente $538,200 dólares) con la condición de que mantuvieran la confidencialidad sobre el tema.

Kim Hyun Joong también fue multado con 5 millones de wones (aproximadamente $4,500) por cargos de asalto y agresión. No obstante, la corte desestimó que las heridas fueran causa de un aborto espontáneo, como también alegó la denunciante.

Un año después, la exnovia rompió el acuerdo de confidencialidad al presentar una nueva denuncia, en esta ocasión por daños y perjuicios por valor de 1.600 millones de wones (aproximadamente $1.4 millones de dólares). El cantante entonces presentó una contrademanda por la cual recibió un pago de 100 millones de wones (aproximadamente $89,700 dólares) en daños.

¿Por qué Kim Hyun Joong no habla de su hijo?

Ese mismo año, 2015, la exnovia dio a luz al hijo de Kim Hyun Joong, cuya paternidad quedó demostrada en un nuevo pleito legal en el que los padres del actor también solicitaron a la mujer que fuera atendido por un médico suyo. No obstante, a la fecha, la exnovia aparece como única cuidadora y responsable del menor.

El hecho marcó un antes y un después en la reputación del cantante, que como ídolo era considerado como uno de los más populares en Corea del Sur, admirado por su carisma y labor altruista. Además, su popularidad internacional creció con los dramas coreanos "Boys Before Flowers" y "Playfull Kiss".

"Cuando reflexiono sobre la vida que he vivido hasta ahora, he recibido tanto interés y amor. Estoy sinceramente agradecido a todos los fans por haber permanecido en silencio a mi lado durante mis días más oscuros y difíciles", valoró Kim Hyun Joong en el concierto en el que reveló que se casaría con su primer amor.

A la fecha, el rostro de su esposa permanece incógnito en respeto a su privacidad al tratarse de una persona que no es celebridad.

Cabe destacar que en fechas recientes se unió a Heo Young Saeng, su compañero en la banda que él liderara y con la que también alcanzó gran popularidad: SS501.