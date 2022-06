Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Yrma Lydya fue asesinada por su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer, quien le disparó mientras estaban discutiendo en un restaurante del Ciudad de México, este suceso ha conmocionada a todo México y aunque cuando fue detenido el presunto feminicida no quiso revelar por qué le quito la vida a su esposa, varios medios señalaron que la cantante ya había evidenciado que era un hombre violento, incluso ella lo había denunciado. Ahora es la periodista Addis Tuñón, quien asegura que Yrma Lydya sufría violencia.

Yrma Lydya sufría violencia por parte de su esposo; periodista afirma haberlo visto

Fue en el programa "De primera mano" en el que Addis Tuñón aseguró que fue testigo de la violencia que sufrió la cantante de música regional, Yrma Lydya.

La también presentadora de dicho programa de espectáculos comentó haber sido testigo del maltrato cuando la cantante y su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer, asistieron a un evento en el que Addis estaba presente. Asimismo, la conductora del Imagen Televisión destacó que el marido de Yrma Lydya tenía el permiso de portación de arma.

“Me voy a permitir decir algo que yo vi, no me están platicando, el abogado de apellido Hernández Alcocer (esposo de Yrma Lydya) tenía el permiso de portación de arma... cuando tenían meses de casados estuve presente en una fiesta... yo vi como maltrataba a su joven esposa”, comenzó relatando la conductora.

“Debo dejar claro, yo vi como a una señora, (el abogado) la sentó en su mesa, empezó a coquetear con ella, molesta a la suegra; es decir, a la mama de Lydya, ella dijo: ‘Yo no puedo estar aquí, estoy molesta por lo que estoy viendo’”, agregó Addis para señalar que Hernández Alcocer no respetaba a Yrma Lydya e incluso realizaba malos comentarios en contra de ella y la familia de la cantante.

El esposo de Yrma Lydya insinúa que compró a la cantante; la cosificó y humilló

En la emisión, Addis Tuñón también dijo ser testigo de cómo el esposo de Yrma Lydya la humillo frente a un grupo de personas, por si fuera poco la cosificó. Sin embargo, la conductora y periodista señaló que no se imaginó que el abogado Jesús Hernández Alcocer fuera capaz de llegar demasiado lejos y matará a su segunda esposa.

“El señor con la voz tan alta para que todos escucháramos dijo: ‘Esta señorita tiene precio’ y todos nos tuvimos que callar, es algo que presencié y no puedo decir más porque no estuve en el momento de la tragedia…, yo presencié, no dimensionábamos, ¿Quién iba a imaginar que meses después estaríamos dando esta noticia?”, finalizó la periodista de espectáculos.

Yrma Lydya habría denunciado a su esposo por violencia

Tras la muerte de Yrma Lydya a manos de su esposo el abogado Jesús Hernández Alcocer, quien le disparó mientras discutían a dentro del restaurante Suntory ubicado en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, este pasado jueves 23 de junio, el periodista Antonio Nieto indicó que la cantante denunció a su esposo, por lo que se abrió —desde diciembre del 2021— una carpeta de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia familiar.

En aquel momento, Yrma Lydya declaró que Jesús “N” le había apuntado con una pistola en la cabeza:

“Al estar junto a la taza del baño (en su domicilio) saca una pistola que siempre trae en su bolsa de mano que siempre carga, la cual empuña con su mano derecha y me pone el cañón de la pistola en la frente y me dice que me quiere matar, y después me la quita y me da un golpe con ella en la cabeza”, explicó Yrma Lidia.

También se especificó que las agresión comenzó la noche del 19 de diciembre, alrededor de las 10:00 pm. Yrma Lydia acudió con su esposo Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, al Charco de las Ranas, restaurante ubicado en Periférico sur. Allí, el hombre comenzó a golpearla y a llamarla “prostituta y golfa”, según se lee en la declaración de la cantante.

Al llegar a su domicilio, en la misma colonia, Lydya narra que su esposo le escupió, la encañonó con una pistola, la pateó e intentó ahogarla en el jacuzzi. La joven intentó pedir ayuda a los trabajadores de la casa, pero fue alcanzada de nuevo por Jesús Hernández.

“Me vuelve a jalar del cabello por la parte de atrás y me lleva junto a la cama y toma de su buró una pistola de toques, la cual me pone en el estómago y la acciona y me empieza a dar toques, mientras me decía ‘ojalá que te mueras’”, puntualizó la cantante ante las autoridades.

¿Por qué Yrma Lydya no se divorció del abogado Jesús Hernández Alcocer?

La "historia de amor" de Yrma Lydia Gamboa Jiménez y Jesús Hernández Alcocer se formalizó el 27 de mayo de 2021 cuando se casaron, pero cuatro meses después se divorciaron por la violencia que la joven sufría de acuerdo con su testimonio.

Sin embargo, la pareja se volvió a casar en noviembre de ese año. La cantante volvió a ser agredida física, verbal y sexualmente, sin embargo, cuenta que no denunció los hechos porque Hernández Alcocer le aseguró que las autoridades no le harían caso.

“Me decía que no me iban a hacer caso, ya que es una persona muy poderosa y tiene amistad con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y con varios jueces y magistrados”, declaró la joven en aquella ocasión.