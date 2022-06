Belinda sufre accidente en pleno concierto; este es su estado de salud (VÍDEO)

Belinda regresó a México para presentarse en el Machaca Fest, conocido festival de Monterrey y aunque sus Belifans la recibieron con los brazos abiertos, la exnovia de Christian Nodal vivió un terrible momento luego de que revelara que se sentía mal y comenzara a marearse. Aquí los detalles.

Belinda comenzó a sentirse mal minutos después de que su presentación comenzara y durante un momento, aún estando arriba del escenario, la cantante confesó que se sentía un tanto mareada pero que no quería abandonar el show, por lo que aseguró que no se iba a ir a menos que se desmayara.

Sin embargo, pidió a todos los asistentes que la ayudaran a cantar su éxito "Ángel" mientras ella se sentaba un momento para recuperar fuerzas y tomar una bebida que al parecer eran electrolitros. Mientras Beli descansaba, también animaba al público a seguir cantando y repetía que no se iba a ir.

“Aquí estoy, ¡no me voy a ir eh! Aunque me desmaye y se me baje la presión, sé que ésta se la saben ¿ok? Aquí estoy tú también… ¡venga!”.