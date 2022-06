Survivor México 2022. Participantes habrían consumido sustancias ilegales en el reality

La tercera temporada de Survivor México ha estado llena de polémicas, y tal parece que su tercera semana no será la excepción, pues ahora Gabo Cuevas habría acusado que varios de los participantes del equipo Jaguares consumieron sustancias ilegales dentro del reality.

Cabe mencionar que esta acusación es muy severa y, de ser cierto, serían varios integrantes de la tribu que serían sancionados de forma drástica, ya que, tal como lo dijo Carlos Guerrero "Warrior", esta temporada de Survivor México será más intensa y más estricta. Aquí los detalles.

Al parecer todo iniciaría debido a que Rogelio se burla de Gabo Cuevas, lo que provocó que el polémico conductor de espectáculos tomara venganza y acusara tanto a él como a otros compañeros de consumir sustancias ilegales dentro de las playas de República Dominicana.

Cabe mencionar que esta confesión es muy fuerte, y podría causar varios problemas para Gabo Cuevas con sus compañeros así como internamente para toda la tribu de Jaguares.

Fue la cuenta de spoilers ‘Analista TV’ quien publicó en un video de Youtube asegurando que el periodista delataría a Rogelio por consumir sustancias prohibidas dentro del programa, sin embargo, al final se descubrirá que todos los integrantes de su equipo habrían participado en dicha acción.

Ahora sería el Warrior quien anunciará el castigo que recibirá el equipo Jaguares, el cual ya advirtió será de terribles consecuencias y que seguramente luego se lo cobrarán todos sus compañeros al comunicador.

La tribu Jaguar se alzó con el tótem, así que no tuvo que preocuparse por enviar a algunos de sus integrantes al Duelo de la Extinción, sin embargo, se vivieron momentos bastante tensos en el Concejo Tribal con la llegada de Rogelio y Karim del exilio, pues ambos confesaron que desmontaron el techo para hacer sufrir a los próximos visitantes.

Luego de las votaciones, Rogelio, Karim e Italivi quedaron instalados en el Duelo de la Extinción para luchar su estadía en Survivor México.

“Tengo sentimientos encontrados. No me sorprende porque sé que estoy lastimada. Es muy injusto, una herida no se cura de un día para otro, pero lo respeto”, dijo Italivi tras ser votada por toda su tribu.