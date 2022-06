Carlos Vives habla sobre ruptura de Shakira y Piqué: ''ella está muy triste''

Shakira y Carlos Vives sostienen una amistad sincera que con los años se ha ido fortaleciendo, a tal grado que el músico colombiano ha sido uno de los pocos con los que la cantante se ha abierto con respecto a su separación con Gerard Piqué, confiándole que desde que tomaron la decisión de terminar la relación se siente triste. Esto fue lo que dijo al respecto.

Fue así que, Vives compartió con "Europa Press" que, en una conversación reciente con Shakira, la cantautora habló con él acerca de su separación con Piqué. "Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: estoy triste", contó. Para Carlos, el estado emocional en el que se encuentra la cantante es normal, pues no podría ser de otra manera cuando la música y el futbolista construyeron una familia tan linda.

Además, el cantante de 60 años expresó que dudaba que la separación hubiera sido motivada por una infidelidad de Piqué, descartando la posibilidad, cuando se le preguntó, con un rotundo "no".

"No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", puntualizó.