Christian Nodal confiesa que intentó quitarse la vida pero su abuela lo salvó

Pese a las polémicas de Christian Nodal, el cantante también sigue creando éxitos, pues ahora salió en la portada de la revista "Rolling Stone", siendo el primer artista de regional mexicano en lograr esto. Sin embargo, durante la entrevista que le hicieron, el exnovio de Belinda no solo habló de su carrera, sino que compartió la infancia tan difícil que vivió y los momentos más complejos de su vida. Esto fue lo que dijo.

Christian Nodal intentó saltar de un segundo piso para quitarse la vida

Christian Nodal contó para la revista Rolling Stone que empezó desde niño a involucrarse en la música, pues casi toda su familia se dedicaba a la música banda, su mamá y sus hermanos daban clases de canto y de solfeo.

Desafortunadamente, no todo fue sencillo, pues la música se convirtió en un refugio para escapar de su realidad y de la soledad que sentía, ya que su papá trabajaba y su mamá, Cristy Nodal, sufría ataques de epilepsia constantemente.

Christian Nodal reveló que prácticamente "No tenía papás" y quien lo cuidaba y estaba a cargo de él eran sus abuelos; la situación era tan compleja que incluso reveló que intentó tirarse desde el segundo piso de una casa para hacerse daño, pero su abuela afortunadamente lo salvó de semejante tragedia.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó" dijo el cantante.

Después se mudó a Estados Unidos en donde también pasó por momentos complicados: “Fue muy duro, llegar de la escuela y esperar que no estuviera mi mamá convulsionando”.

¿Christian Nodal está enamorado?

Respecto a su vida amorosa, Christian Nodla aseguró que está enamorado de la vida y que no necesita de alguna pareja para poder inspirarse, pues cree que el amor siempre está con nosotros y hay miles de maneras de hablar de amor y, por lo consiguiente, de desamor.

"Hay tantas maneras de que te fallen, hay tantas maneras de fallar, hay tantas maneras de amar, hay tantas maneras de querer, que se pueden escribir millones y millones de canciones románticas y de desamor”

Christian Nodal revela sus planes en la música

En la entrevista para Rolling Stone, el cantautor comentó que en esta nueva fase musical desea explorar géneros como la cumbia, bachata, salsa y hasta corridos tumbados.

El mexicano comentó que aunque respeta todos los géneros, considera que hasta para decir “estupideces” hay que saber hacerlo; a su parecer, su generación escucha mucha música sin estereotipos, puede gustarle de todo y eso le ha permitido retomar la esencia de varios géneros como el regional de antes.

“Tengo claro mi rumbo y me causa mucho orgullo, porque amo mi trabajo, amo el arte que se ha creado y amo a todo mi equipo de trabajo, que me ha ayudado a llegar al punto donde yo quería llegar, que mi música se expandiera por el mundo, y eso es lo bonito. Para eso me sirven los números a mí”