COLOMBIA.— Christian Nodal parece no dar tregua a los escándalos, pues nuevamente ha generado la polémica tras presentarse en Montería, Colombia. Su llegada a dicho país ha dado mucho de qué hablar, pues el cantante no pudo ocultar su sentir sobre las críticas que recibió al no dar un concierto anteriormente, asimismo, retomó su pelea con J Balvin, a quien volvió a catalogar como un intérprete que no tiene talento y no canta.

Christian Nodal le mienta la madre a los colombianos; revive polémica con J Balvin

En el marco de la Feria de la Ganadería, el exprometido de Belinda regresó a Colombia para ofrecer un concierto, sin embargo, su presentación desató el enojo de los fans, pues por varios minutos y en reiteradas ocasiones, detuvo su presentación para desahogarse y hablar sobre lo que le molesta.

Medios locales indicaron que a la mitad de su show comenzó a emitir un largo monólogo en el que retomó las burlas a su físico; el intérprete de "Botella tras botella" pidió que dejen de hacerlo.

“Yo estoy feo y lo que ustedes quieran, pero soy un ser humano, ¿saben? Todos somos bellos a nuestra manera. Nunca dejen que alguien se burle de ustedes. Eso no es correcto en ningún lugar del mundo, ¿entienden?”, puntualizó el cantante.

Pero Nodal continuó hablando de las críticas que ha recibido por no ser "bonito". Tras ello, el joven de 23 años, originario de Sonora, recordó la tremenda pelea que protagonizó con J Balvin a inicios del mes de junio, luego de que el colombiano se burlara de su corte de cabello, por el cual la prensa los comparó.

“Yo no quiero que ningún pend$%"#* que solamente se viste bonito y se ve bonito se venga a burlar de mí, ¿entienden? Soy un ser humano, como ustedes, yo también tengo mis sueños”, externó el exnovio de Belinda en pleno escenario.

Christian Nodal también mencionó que le molesta que una persona que no canta, quiera burlarse de él. Aunque el intérprete de "La sinvergüenza" no dijo a quien se refería, para muchos fue evidente que se trató de una indirecta a J Balvin, por lo que esto enojo a sus compatriotas.

“Hay güeyes que no más le ponen el autotune y se vienen uno aquí a menearse, eso es lo que me empu#$%* a mí, esa gente no tiene derecho a criticarme. Miren yo sí canto cabr#$*", sin usar nada, ¿me entienden?... explicó el sonorense.

Sin embargo, el público también recibió "lo suyo", pues en pleno escenario el intérprete de "No te contaron mal" le mentó la madre a los colombianos. Esto luego de que emitiera su enojo tras haber pagado una "multa" por no haber dado un concierto el pasado mes de marzo.

“No sé si saben, pero yo pagué por todos los daños [de la vez que destrozaron un escenario en Medellín]... hubo gente que gracias a Dios no se murió, pero salió lastimada y yo pague los daños del hospital, y hace poquito me dijeron: 'Christian si quieres venir a cantar a Medellín tienes que venir a dar cobijas a la gente'. Ching$!%& a su ma*#$% cul*#%5!, yo no les debo nada ¿entienden?..." dijo con enojo el cantante.

Christian Nodal llora en pleno escenario

Otro momento que los colombianos van a recordar de esta polémica presentación fue cuando el cantante del género regional mexicano rompió en llanto, pues tras su largo monólogo en el que externó toda su molestia, el exprometido de Belinda no pudo contener las lágrimas y se soltó a llorar en pleno escenario.

“Discúlpenme, pero necesitaba usar este momento para desahogarme”, explicó el intérprete de "Ya no somos ni seremos" justificando su llanto.

Christian Nodal y Cazzu juntos en Colombia; se muestra muy romántico con su nueva novia

Ahora si no cabe duda de que Christian Nodal y Cazzu son novios y su relación estaría avanzando a todo vapor, pues nuevamente la pareja fue captada en Colombia.

En esta ocasión, el exprometido de Belinda se mostró más cariñoso con la argentina, pues a su llegada al país de donde es originario J Balvin, el sonorense fue captado tomado de la mano de la cantante, quien sostenía con el otro brazo un ramo de flores.

Posteriormente, Nodal se dejó grabar besando apasionadamente a Cazzu antes de subir al escenario y dar un concierto bastante comentado.

Cabe destacar que si bien la pareja no ha confirmado que tengan una relación sentimental, tampoco se ocultan ni esconden sus muestras de afecto, además cada vez son más las veces que son captados juntos y en actitud romántica.