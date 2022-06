Lloyd Webber y Antonio Banderas harán shows en español

Comparta este artículo

NUEVA YORK (AP).— Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas producirán teatro, musicales y espectáculos en vivo en español tras asociarse para crear Amigos Para Siempre (APS).

Algunas de las producciones de APS incluirán las obras más famosas de Lloyd Webber, como “The Phantom Of The Opera (“El fantasma de la ópera)”, “Jesus Christ Superstar (Jesucristo Superestrella)” y “Evita”, se informó en un comunicado.

Tras años como colaboradores y amigos, Lloyd Webber y Banderas gestionarán los derechos, producirán y desarrollarán proyectos de habla hispana, incluyendo algunos destinados al mercado hispanohablante de Estados Unidos.

A través de Really Useful Group, fundado por Lloyd Webber, la nueva empresa tendrá los derechos preferenciales para sus emblemáticos musicales, que también incluyen “Sunset Boulevard”, “Starlight Express” y “School Of Rock (Escuela de rock)”, entre otros.

Lloyd Webber se expresó emocionado de colaborar con Banderas para llevar sus obras, así como otras producciones de Broadway y el West End de Londres, a nuevos mercados.

“Aunque millones de personas en el mundo de habla hispana ya aman nuestros espectáculos y música, el apetito por más y el nivel de talento musical y dramático, es extraordinario”, dijo el compositor inglés. “Estoy deseoso de trabajar con Antonio para llevar la mejor calidad de producciones en español al mundo”.

Banderas, quien colaboró con Lloyd Webber durante la grabación y filmación de su celebrado musical “Evita” en 1996, se dijo admirador de sus obras desde la década de 1970, cuando vio “Jesus Christ Superstar”, al grado que lo considera una de las influencias que lo llevaron a ser actor.

“Tener la oportunidad de colaborar con uno de los compositores más respetados y admirados de todos los tiempos, ofreciendo estas obras increíbles para el público de habla hispana, es uno de los puntos destacados de mi carrera”, dijo Banderas, quien fundó la compañía Teatro del Soho Caixabank en 2019.

El nombre de Amigos Para Siempre (Amics Per Sempre en catalán) proviene de una canción compuesta por Andrew Lloyd Webber, con letra de Don Black, para los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. La canción fue interpretada en la ceremonia de clausura por Sarah Brightman y José Carreras.

La nueva empresa será supervisada por Emanuel Nuñez, director general de NuCo Media Group, y la presidenta de Really Useful Group, Jessica Koravos.