Napoleón le dirá “Hasta siempre” a los escenarios

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Será difícil, pero quiero retirarme pudiendo hacerlo y no esperar a no poder para retirarme”, declaró José María Napoleón al anunciar su gira del adiós llamada “Hasta siempre”, la cual comenzará el 10 de agosto en el Auditorio Nacional.

El cantautor quiere dejar una buena imagen de lo que fue como cantante y como compositor, pero además ya tiene planes para el momento en que diga adiós a los escenarios.

“Quiero dedicarme a ser compositor, lo que Dios me permita y hacerlo bien para otros cantantes, tengo el primer plan con Alejandro Fernández, llevo 12 o 13 de 20 temas, me gustaría que algún día hiciera el favor de grabarme, como lo hizo su padre Vicente y otros cantantes que han dejado una satisfacción en mi corazón”.

Napoleón ya tiene lista una canción para interpretar al final de cada concierto a modo de despedida, pero cada vez que piensa en el momento sabe que será difícil pero está listo para hacerlo.

También explicó que en estos conciertos donde realizará un recorrido por su historia musical, aún no sabe quiénes de los artistas con los que ha colaborado lo acompañarán en escena, pero espera que sean varios como Carlos Rivera, y le suma la emoción de volver a pisar un recinto como el Auditorio Nacional.

“Siempre me impone entrar a sus instalaciones, porque yo lo veía desde lejos y me retiré tanto del canto por andar de torero, que cuando pasaba por aquí pensaba que nunca me había presentado en el Auditorio, hasta hace muy pocos años y fue una maravilla. Ya no me vieron mis padres aquí, pero me vio mi esposa, nuestros hijos y ha sido una maravilla compartir con ellos todo esto, ha sido un honor siempre”.

A pesar de que su retiro es casi un hecho, en las plataformas digitales está teniendo una gran aceptación por parte de las nuevas generaciones, que suman cada mes 2.2 millones de oyentes en Spotify, un hecho que Napoleón aseguró recibir con humildad.

“No soy la persona que puede voltear cuando alguien le habla o le da la mano, nunca podré ser así y creo que eso te trae buenas cosas en la vida, y no lo hago por conveniencia lo hago por corresponder, porque cómo podría pagar tantas manos extendidas, gente que con su mirada me cobija, me aprecia, que acepta las canciones, porque la música es un lenguaje que todo mundo escucha y solo unos cuantos hablan, pero es válido ser siempre agradecido”.

Pero como un apasionado de la música y una autoridad en la materia, Napoleón se dijo desilusionado por las canciones que se hacen hoy en día en la industria musical, donde el uso de las groserías es lo que menos le asusta o el hecho de que casi todas hablan de la misma cosa como el sexo, lo que sí lo tiene contrariado es la forma en que se pone a la mujer en esos temas.

“Cuando veo cómo se le falta al respeto a la mujer, se le maltrata y ofende, me da tristeza, porque yo creo que la música es cultura”, concluye el cantautor.