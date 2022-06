Rubí confiesa llorando que quiere salir de La Academia: 'ya no me siento cómoda' (VÍDEO)

Comparta este artículo

La Academia 2022 ha estado envuelta en polémicas desde que inició hace unas semanas, pues entre las críticas de Lolita Cortés, sus peleas con Alexander Acha y alumnos que han abandonado el reality por decisión propia, el programa de TV Azteca no ha causado el recibimiento que esperaban e incluso la conducción de Yahir ha sido de lo más criticado, ya que internautas aseguran que no sabe cómo hacerlo.

La semana pasada el concurso de canto causó controversia luego de que Emilio manifestara sus deseos de abandonar su sueño en La Academia y ahora, es Rubí, la famosa quinceañera de México, quien reveló que ya no está comoda. ¿Saldrá del programa? Esto sabemos.

¿Rubí sale de La Academia 2022?

Luego de que el domingo pasado Mariana Logue fuera la eliminada de La Academia, al llegar a la casa Rubí externó a sus compañeras que hubiera preferido salir y dejarle el lugar, que quedarse una semana más pues aseguró que a ella no le salió bien su presentación.

“Y la neta hubiera preferido irme yo a que se hubiera ido Mariana, porque Mariana lo hizo bien y yo sí la regué. Por Dios que hubiera preferido irme yo, te lo juro”

Asimismo mostró la buena amistad que tenía con Mariana y dejó ver lo mucho que la va aextrañar, incluso habló con una de las cámaras y le mandó un mensaje diciendo que cuando le tocara salir de La Academia quería volver a verla porque sabía que iba a lograr muchas cosas buenas, no solo por su talento sino por su actitud.

"Mariana cuando me toqué salir de aquí quisiera volver a verte, sé que vas a lograr muchas cosas porque eres muy positiva, eres muy fregona y me encanta tu actitud"

Rubí asegura que ya no está cómoda en La Academia

Al día siguiente, durante el análisis de sus presentaciones con Alexander Acha, director de La Academia, Rubí no pudo contener el llanto y reiteró que no entendía porque seguía siendo parte del reality.

"Para ser honesta no me siento ya cómoda aquí porque no avanzo y ya me lo han dicho muchas veces, no lo tengo, entonces no sé qué estoy haciendo aquí", dijo.