Christian Nodal. Cazzu lo defiende de críticas mientras él arremete contra Bad Bunny (FOTO)

Comparta este artículo

Christian Nodal arremetió contra Bad Bunny y Cazzu, su nueva novia, salió a defenderlo de los "haters". Todo sucedió en la entrevista con Rolling Stone, revista en la que el cantante salió en la portada, y además de asegurar que se siente cómodo cantando música regional mexicana, reveló que el arte de componer música debe ser tomado con respeto. Asimismo, el intérprete habló sobre los diferentes géneros musicales y el nombre de Bad Bunny fue mencionado. Aquí los detalles.

Christian Nodal dice que canciones de Bad Bunny son "estupideces"

Nodal reconoció que Bad Bunny tiene talento, aunque admitió que a él nunca se le hubiera ocurrido cantar una de las partes de la canción Safaera, una colaboración junto a Ñengo Flow, Jowell y Randy que pertenece al disco YHLQMDLG (yo hago lo que me da la gana) del 2020.

"Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo", admitió Nodal.

Christian Nodal prefiere el regional

En la entrevista, Nodal está consciente de que "la música siempre es un ciclo porque de pronto vuelve el regional, de pronto vuelve el pop, el reggaetón es un claro ejemplo de lo que pasa", pero él recalca lo mucho que disfruta cantar el género del regional, el cual, considera, está más apegado con la realidad.

"Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso."

Cazzu defiende a Christian Nodal de las críticas

A través de su cuenta oficial en Instagram, Cazzu compartió una fotografía tras bambalinas del concierto de nuevo novio Christian Nodal, en la que se puede ver al ex de Belinda arriba del escenario mientras le canta a sus fanáticos.

La cantante escribió como descripción: “Mientras ladran, vos brillas”, al lado de un corazón, con el cual está haciendo referencia a todo el hate que ha recibido el cantante en los últimos meses, no solo través de las redes sociales, también por parte de los medios de comunicación.

Así es la relación entre Cazzu y Christian Nodal

Después de haber terminado su relación con Belinda, Christian Nodal ha sido captado con un sinfín de mujeres, sin embargo, la relación con Cazzu está siendo como ninguna otra.

Su historia comenzó cuando fueron vistos tomados de la mano por la calle, sin embargo, al cuestionarlos sobre un probable romance, ambos lo negaron, sobretodo Cazzu, pues la rapera además de asegurar que le gusta el amor pero no le gusta vivirlo, también comentó que por sus agendas tan apretadas y los compromisos musicales, sería imposible mantener un romance con Nodal.

Pese a ello, después de esto se filtró un vídeo en el que se les puede ver compartiendo besos, antes de que el cantante subiera al escenario de uno de sus shows.