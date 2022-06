Disney Plus: series que se añaden al catálogo y por qué ahora deberás ingresar con un PIN

Comparta este artículo

Primer miércoles sin la serie de "Obi-Wan Kenobi", tras culminar los seis episodios de la temporada, pero a los usuarios de Disney Plus no les quedó tiempo para sentir el "vacío" postemporada, pues "la mitad" de semana; que se ha convertido en el día favorito de la plataforma para sus estrenos, no solo llegó con un cuarto episodio de "Ms Marvel", sino con una actualización y nuevos contenidos.

¿Qué es el PIN en Disney Plus?

En principio, puede que muchos se sorprendieran al no poder ingresar de forma habitual a la plataforma, pues en la pantalla de inicio Disney Plus solicitó a algunos de sus usuarios el "actualizar" su rango de edad en su perfil, a fin de tener acceso a todo el catálogo de la plataforma.

Imagen con fines ilustrativos

Es decir, aquellos padres que suelen compartir su perfil con sus hijos menores de 14 años, tendrán que dar la opción a la plataforma para "acceder al catálogo completo", o de lo contrario los nuevos contenidos permanecerían ocultos.

Además, para hacer la experiencia aún más segura y evitar que los menores de edad vean contenidos que no son aptos para ellos, Disney Plus solicita ingresar un PIN o código numérico para que los padres estén seguros al momento de dejar el control remoto en manos de los niños.

Imagen con fines ilustrativos

Aunque la función del control parental ya estaba disponible desde antes en la plataforma, también cabe aclarar que se puede crear un perfil exclusivo para los niños, a fin de eliminar la opción del PIN; sin embargo, la plataforma insiste en que esto es necesario para evitar que los menores accedan a contenidos inapropiados para su edad.

Nuevo catálogo de Disney Plus: Daredevill, entre las novedades

Y es que en sus recientes lanzamientos, Disney Plus acaba de incluir series que su "competencia" Netflix dejó de producir y que pertenecen al ya amplio universo de Marvel, por lo que los fanáticos de los héroes de acción, estaban más que ansiosos de que la factoría de Disney obtuviera los derechos de estas series.

Entre las nuevas series disponibles den Disney Plus destacan:

Daredevil.

Jessica Jones.

Iron Fist.

Punisher.

Luke Cage.

Defenders

Como se sabe, estos contenidos tienen violencia gráfica y sexual, por lo que se recomienda que los padres implementen el control parental.

Sin embargo, aunque la euforia en redes sociales se tradujo por los estrenos de Marvel, también hubieron voces que celebraron la llegada del primer episodio de "Baymax", una serie de cortos originales del robot médico presentado en la película "Grandes Héroes".

Además, Disney Plus finalmente completó los 26 episodios que conforman la cuarta temporada de "Miraculous: las aventuras de Ladybug y Chat Noir", aunque la plataforma presentó algunas quejas al lanzar los "nuevos episodios" con el doblaje en castellano y no en español latino.