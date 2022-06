Chyno Miranda tendría otra enfermedad incurable además de la encefalitis, aseguran (VÍDEO)

Comparta este artículo

Luego de que Chyno Miranda reapareciera y aclarara su estado de salud, ahora hay rumores sobre una tercera enfermedad que padecería además de la encefalitis. Fue durante el programa "Chisme No Like" de Javier Ceriani y Elisa Beristain en el que revelaron que el cantante está internado en una clínica y este padecimiento es tan grave que no tiene cura. Esto sabemos del estado de salud de Chyno Miranda.

¿Qué enfermedad tiene Chyno Miranda?

Los conductores de "Chisme no like" aseguraron que Chyno Miranda está internado en una clínica de rehabilitación (de sustancias ilegales) en Venezuela y tiene prohibido salir de ahí. A través de un vídeo mostraron cómo es dicho lugar y revelaron que el cantante de "Mi niña bonita" tendría otra enfermedad incurable además de la encefalitis que ya padece.

Javier Ceriani y Elisa Beristain aclararon que esta clínica está resguardada por el gobierno de Maduro y que habría sido su prima quien lo había sacado de Miami para poder internarlo en este lugar, del cual no puede salir por ningún motivo. Asimismo confirmaron que es un tema muy delicado y que por eso prefieren resguardar la información.

"La prima se lo llevó de Miami y lo interno en esta clínica que no es para su enfermedad periférica, ni la encefalitis que le inflama los nervios alrededor del cerebro que le perjudica la columna vertebral y la espina dorsal por el cual pierde movilidad."

En las imágenes se pueden ver que entran a una clínica para pedir informes, ahí los conductores del programa mencionan supuestamente el cantante está internado y no puede salir hasta que cumpla con la instancia.

Por otra parte, Javier Ceriani también confesó que Chyno tendría otra enfermedad de la cual tampoco habría cura y que incluso es demasiado grave.

“Hay algo más delicado todavía Chyno Miranda que no lo podemos decir hay otra tercera enfermedad de las más peligrosas que no tiene cura… A la altura de la lepra y de estas enfermedades que le dan miedo a la gente”, concluyó.

Chyno Miranda: Qué le pasó y cuál es su estado de salud

El cantante reapareció sorpresivamente en un vídeo durante el podcast "La Nave", incluso reveló cuál es su paradero actualmente.

Chyno aseguró estar recuperándose por las secuelas del Covid-19 que contrajo hace un año y las cuales, le causaron una encefalitis que afectó su movilidad, el habla y la coordinación motriz. Cabe mencionar que el semblante del cantante luce bien, aunque se le nota algo cansado.

Respecto a dónde se encuentra, el exesposo de Natasha Araos reveló que se encuentra en su natal Caracas, Venezuela y con eso, calmó los rumores de secuestro que se especulaban hace unas semanas.

Chyno Miranda: su enfermedad tras el covid-19

Chyno Miranda estuvo enfermo de covid-19 hace un año aproximadamente y estuvo muy delicado de salud, pues tuvo que ser hospitalizado debido a varias complicaciones. El cantante tuvo secuelas entre las cuales se encontraba la encefalitis, una enfermedad que afecta de manera grave el cerebro y otras áreas, como la coordinación, la movilidad y el habla.