Pedro Sola revela por qué fue hospitalizado; este es su estado de salud (VÍDEO)

Luego de que Pedro Sola se volviera tendencia al darse a conocer que estaba hospitalizado, este viernes, durante la transmisión de "Ventaneando", el conductor reveló la razón de su ingreso al hospital y cómo se encuentra de salud.

Cabe mencionar que la polémica sobre Pedrito Sola comenzó gracias a que Pati Chapoy compartió una foto en una camilla y con un parche cubriendo su ojo derecho. Cabe mencionar que la reconocida presentadora fue criticada al difundir la imagen. Aquí los detalles.

Pedrito Sola detalló que esta mañana fue intervenido de una catarata y agregó que la siguiente semana será intervenido del otro ojo, pues por el tipo de operación que le hicieron no podía ver bien.

"Me hicieron una cirugía de catarata. Lo malo es que ahorita como me dilataron la pupila no veo bien y dentro de ocho días me operaran la otra catarata”, explicó