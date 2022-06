Coco Levy, hijo de Talina Fernández, es denunciado de abuso por varias actrices

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Talina Fernández recientemente atrajo las miradas luego de presumir que le dio una nueva oportunidad al amor, sin embargo, su felicidad se ha visto empañada, pues la también llamada 'La dama del buen decir' se encuentra padeciendo las acusaciones de abuso sexual en contra de su hijo Coco Levy, quien ya fue denunciado de manera oficial por la actriz Danna Ponce. Tras la acción de la joven de 22 años, se ha destapado que hay más mujeres que señalan haber sido víctimas del hijo de la exconductora del programa "Sale el sol".

Danna Ponce denuncia abuso sexual de Coco Levy, hijo de Talina Fernández

La actriz Danna Ponce por medio de una fotografía compartida en redes sociales, confirmó que acudió al ministerio público de la delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, para denunciar el presunto abuso que vivió por parte del productor Coco Levy, hijo de Talina Fernández.

"No tengo miedo del ataque, de incredibilidad, ni siquiera de Coco. Gracias por el apoyo y difusión a todes y en especial a los medios por darme voz", mencionó Danna en la foto en la que muestra entre las manos su denuncia.

La joven egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, a través de un vídeo compartido en su Instagram, detalló cómo fue el abuso que sufrió hace unos meses cuando acudió a las instalaciones de Videocine para entrevistarse con Coco Levy. En ese mismo clip, la joven pidió cárcel para el hijo de Talina.

"Lo que quiero es cárcel para Coco Levy", expresó Danna Ponce, quien aseguró ser víctima del productor de 55 años.

Danna Ponce explica cómo fue el abuso que ejerció Coco Levy sobre ella

La actriz de 22 años en su vídeo comenzó explicando que el 3 de febrero tuvo su primera cita con Coco Levy en Videocine, en aquella ocasión pensó que era una gran oportunidad para explotar su carrera de actriz. Danna comentó que no pasó "nada", aunque confesó que se sintió incómoda y con cierto miedo por algunos comentarios que hizo el hijo de Talina Fernández.

Danna Ponce explicó que tuvo una segunda cinta, el 10 de febrero, también en las oficinas de Videocine. En esta ocasión Levy cerró la puerta, y durante la charla que sostuvieron le tocó los senos y la besó sin su consentimiento. La joven aseguró que no supo qué hacer ante el ataque pues se paralizó.

"Este vídeo es para denuncia a Coco Levy, quien es un abusador... En la segunda ocasión cerró la puerta que dijo que no cerraría por ética, la cerró... se desabrochó primero el cinturón, el zipper, y se quedó sentado así… me paralicé, no pude decir nada, y el señor se paró... lo que hizo fue agarrarme por detrás y tocarme los senos y me dio un beso en la comisura (de los labios)... ", relató la joven en un vídeo de casi 15 minutos en el que cuenta el acoso sexual que presuntamente sufrió por parte del productor de Videocine.

La actriz también decidió compartir una conversación que tuvo con Coco Levy después del episodio de abuso. Danna quiso destacar que ella le escribió tras lo sucedido para tener pruebas, y para que Coco supiera que ella tenía la claridad de que había sido víctima de abuso.

Danna Ponce finalizó comentó que está en un proceso de sanación, pues ya vivió en el pasado dos situaciones de abuso, uno cuando tenía cuatro años, por parte de un familiar, y otro a los 21 años por un masajista.

¿Quién es Danna Ponce?

La actriz quien ha denunciado ante las autoridades correspondientes, el abuso que sufrió por parte del hijo de la conductora Talina Fernández, quizá es desconocida para algunos, pero a sus 22 años ha participado en comerciales y videos musicales.

También formó parte del programa "Guerreros 2021", en el equipo Leones. Pero además de la televisión también ha hecho teatro, por lo que se le vio actuar en la obra "Amor de Tres", compartiendo créditos con actrices como Ivonne Montero, Magaly Chávez y Sergio Zaldívar.

¿Quién es Coco Levy, hijo de Talina Fernández, señalado por presunto abuso?

Jorge Coco Levy, es el nombre del productor mexicano, quien ha sido acusado mediante redes sociales y penalmente por la actriz Danna Ponce por presunto abuso.

Antes de este señalamiento, el también hijo de Talina Fernández se había mantenido en bajo perfil los últimos años, por ello muchos desconocen que, el también hermano de la fallecida actriz Mariana Levy trató de incursionar en el medio del espectáculo en la década de los 80.

Si bien, el nombre de Coco Levy ha cobrado relevancia porque una joven de 22 años, acudió a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales este 28 de junio, para denunciar penalmente a quien llamó “su agresor”, en los 80 también se habló del ahora productor de Videocine -filial de Televisa enfocada a la cinematografía-.

En aquella época, Levy probó suerte en la música como cantante y guitarrista. Durante ese tiempo lanzó los álbumes "Date música" y "Un disparo más", pero no logró despuntar su carrera musical.

Aunque el productor, quien ha sido señalado por presuntamente haberle hecho tocamientos impropios a la actriz Danna Ponce, también incursionó en la televisión, el cine y el teatro.

Coco Levy participó en la película "Zapatos viejos" (1993), protagonizada por Gloria Trevi; en la televisión, se le vio actuar en la telenovela "La última esperanza" y en la serie "Papá soltero", en la que dio vida al personaje de “Quique”.

Aunque sus mayores logros los ha conseguido al desempeñarse como productor, y supervisor de guiones de distintas películas en Videocine, una de las más grandes distribuidoras de cine mexicano que ha colocado diversos éxitos taquilleros, tales como "A la mala", Amor letra por letra"y "Cabeza de Buda", por mencionar algunas de sus producciones.

Coco Levy responde a la denuncia de Danna Ponce: "Esta es la verdad"

Al igual que Danna Ponce, quien mediante un par de vídeos, acusó a Coco Levy de haber cometido abuso en contra de ella, el hijo de Talina Fernández se pronunció al respecto sobre estos señalamientos.

El productor decidió recurrir a su cuenta de Instagram para negar los señalamientos hechos por la joven de 22 años, asimismo, aseguró que lo único que se busca con estas acusaciones es afectar su carrera de más de 40 años.

“Una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente mi reputación es de años de trabajo duro y una conducta intachable”, indicó Levy.

Antes de finalizar su vídeo aclaratorio destacó que "la mentira no debería ser un camino a la fama".

“Confío en que pronto se cierre este capítulo, porque la mentira no debe ocupar el tiempo de una persona honesta y la calumnia tampoco debería ser un camino a la fama”, aseveró el hijo de Talina.

Danna Ponce reacciona a la declaración de Levy

Luego de los vídeos compartidos por Coco Levy, en los que señaló tener "la verdad", Danna Ponce reaccionó y llamó “Sinvergüenza” al productor.

De igual modo, la joven compartió algunos mensajes que otras presuntas víctimas de Coco le han hecho llegar, y en los que se puede leer los presuntos acosos que han sufrido durante años por parte de Levy.

Entre los ataques destaca el relato de las mujeres que aseguran que el productor les pedía fotos íntimas y que durante los castings abusaba de posición para acercarse a ellas, tocarlas y en algunos casos besarlas contra su voluntad, tal y como le sucedió a Danna.

Otra actriz denunció acoso por parte de Coco Levy; habrían quince víctimas

Tras la denuncia de la actriz Danna Ponce ante las autoridades correspondientes, la actriz María Bobadilla Olvera decidió romper el silencio y acusar también a Coco Levy de haber ejercido en su contra acoso sexual de una forma similar a la que sufrió Danna.

María Bobadilla relató que el hijo de Talina Fernández le habría solicitado fotos desnuda para poder realizar las pruebas necesarias para pretender entrar a un proyecto. En su publicación, la joven también calificó al hermano de Mariana Levy de “sociópata”.

“Es un acosador sociópata. Me tuvo 2 horas explicándome porque si yo quería entrar ‘al infierno’, como se refiere a la industria del cine en México, le tenía que mandar una foto desnuda y me enseñó de todas las actrices y actores que se las habían mandado. Las tenía ahí guardadas y me las mostró”, agregó la joven.

¿Qué dice Talina Fernández sobre las acusaciones en contra de su hijo Coco Levy?

Luego de que Danna Ponce diera a conocer que denunció legalmente a Coco Levy, Talina Fernández, fue cuestionada al respecto.

En entrevista con el programa “Venga la Alegría”, la llamada 'Dama del buen decir' se negó a dar cualquier tipo de declaración, pero aseguró saber la clase de hijos que tiene: “No tengo comentarios mi vida, no tengo nada que decir”, exclamó la conductora.