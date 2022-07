Fernando del Solar. Revelan su último deseo antes de morir; firmó su voluntad anticipada

Comparta este artículo

Este jueves 30 de junio se dio a conocer la muerte de Fernando del Solar, uno de los conductores más conocidos y queridos en México y quien fuera esposo de Ingrid Coronado.

Fernando, quien tenía 49 años de edad, fue diagnosticado en 2012 con el linfoma de Hodgking, un cáncer de pulmón con el cual batalló por varios años y que incluso, lo puso varias veces al borde de la muerte.

En 2020, el conductor argentino reveló para el programa "Sale el sol" que firmó una carta de voluntad anticipada en la que quedaría la constancia de su último deseo. Aquí los detalles.

¿Qué es una carta de voluntad anticipada?

De acuerdo a lo que Fernando del Solar comentó en ese momento, una carta de voluntad anticipada sirve para dar autorización de que, en caso de estar conectado a uno o varios aparatos para mantenerse con vida, se le desconecte a la persona y pueda morir de manera "natural".

“La voluntad anticipada es una carta donde uno aclara en uso de todas sus facultades, que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir. Que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado”.

Fernando del solar reveló cuál era su último deseo antes de morir

Pese a que en 2020 fue que dio a conocer que tenía este documento e incluso en ese mismo año le reveló a su familia dicha noticia, la realidad es que Fernando del Solar firmó la carta de voluntad anticipada desde el 2018, con la finalidad de que supieran qué hacer en el momento en que no hubiera más esperanza, ya que su condición era delicada.

Cabe mencionar que Fernando del Solar estuvo grave y en coma en dos ocasiones, y como ya había vivido ese duro proceso, estaba seguro de que no quería estar postrado en una cama:

"Ya había pasado por una situación parecida y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente”.

Su familia y su esposa, Anna Ferro, agradecieron que Fer les comunicara dicha decisión, pues ya sabían que en caso de que las cosas empeoraran, debían desconectarlo, pues eso es lo que él hubiera querido tal y como lo firmó en su carta de voluntad anticipada.

"Si llegara a suceder esto, está escrito un papel y nadie tiene que hacerse responsable, es mi decisión, es mi voluntad y déjenme volar"

Fernando del Solar murió 15 días después que su padre

Los últimos días de Fernando estuvieron empañados por la tristeza, ya que el pasado 12 de junio tuvo que enfrentar la partida de su padre, el señor Norberto Cacciamani, también por motivos que aún no han sido revelados.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo... Ni comernos un asado ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño!", escribió en ese entonces el argentino.

La relación de Fernando y su padre era muy cercana, con regularidad solía compartir los momentos que pasaban juntos; además de que lo consideraban un ejemplo en su vida, un gran hombre y el mejor de sus amigos.

"¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí. Te amo", fueron las últimas palabras que Fer, como lo llamaban de cariño, le dedicó.

El señor Cacciamani estuvo al lado de su hijo en los momentos más difíciles de su vida, como su diagnóstico de cáncer o el día en que su matrimonio con Ingrid Coronado llegó al final; incluso lo ayudó a salir de la fuerte depresión en la que cayó tras este duro momento.