Christian Nodal se disculpa con J Balvin; el ex de Belinda se dice arrepentido

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Christian Nodal se arrepiente de la canción que compuso para J Balvin, según dijo durante un concierto que ofreció la noche del viernes en Morelia, donde admitió que se arrepentía de haber escrito esa canción, pero que ya no había vuelta atrás.

Christian Nodal aconseja a su público

El cantante de 23 años aconsejó a su público no ser "mierda" con la gente, ser empático, porque cuando no lo eres "pasan estas cosas".

"No hay que ser mierda en la vida, porque cuando se es mierda estas cosas son las que pasan, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas; respétense y respeten a los demás hay que amarnos mucho, somos sólo una raza humana, no hay que hacernos mierda, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan", expresó Christian en medio de aplausos.

Christian Nodal se disculpa con J Balvin

El intérprete de regional mexicano reiteró su disculpa para el reggaetonero y dijo que el tema contra él era sólo un referente para la inconsciencia que hay en el mundo, y admitió que todos cometemos errores.

"Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo, yo la he cagado muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo", finalizó.

Qué pelean Christian Nodal y J Balvin

El cantante colombiano J Balvin quiso bromear sobre el cambio de look de Christian Nodal al ser comparado con el colombiano, sin embargo, esto no le pareció al cantante mexicano y exnovio de Belinda, quien no dudó en criticar al reggaetonero y decirle que él podía interpretar sus canciones en cualquier momento y lugar, haciendo evidente "la falta de voz" de J Balvin.

Las redes sociales explotaron ante esta pelea y se desataron varios memes que circularon por esta pelea, en la cual, hasta Residente de Calle 13 mostró su postura. Aquí te dejamos las notas para entender mejor el problema:

