Mariah Carey es demandada por la canción ''All I want for Christmas is You''

EE.UU.— Mariah Carey fue demandada por violar los derechos de autor de su gran exitosa canción "All I Want for Christmas is You" (Todo lo que quiero para la Navidad eres tú), que se ha vuelto un himno navideño. De acuerdo con el compositor Andy Stone, la también actriz infringió los derechos de un tema que el coescribió y que tiene el mismo nombre, cinco años antes.

El también integrante del grupo de pop country Vince Vance & the Valiants, señaló que aunque las dos canciones son diferentes musicalmente, Mariah Carey explotó la "popularidad" y "estilo" del tema, además de que causó confusión y no pidió permiso para que su canción se usara para ningún propósito, incluida "la creación de una obra derivada".

De acuerdo con BBC News, la demanda dice que la cantante, así como su coguionista Walter Afanasieff y el sello discográfico Sony Music Entertainment, obtuvieron "beneficios inmerecidos" de la canción. Asimismo, se argumentó que los acusados "con conocimiento, deliberada e intencionalmente participaron en una campaña" para infringir los derechos de autor.

Es importante mencionar que la denuncia se da después de 28 años del lanzamiento de la canción de Mariah Carey.

Debido a esto se ha criticado a Stone, pero sus abogados han señalado que contactaron a la cantante y sus coacusados el año pasado (2021), pero "no pudieron llegar a ningún acuerdo".

Ahora, pese a que Andy Stone ha informado de la demanda, la intérprete de "Touch My Body" todavía no ha respondido a esta acusación.

De igual modo, algunos fans de la cantante recordaron que en un libro de memorias, Mariah Carey admitió haber compuesto "la mayor parte de la canción en un pequeño y barato teclado Casio".

Mariah Carey "All I Want for Christmas is You", uno de lo éxitos más importantes de su carrera

Desde que apareció en el álbum Merry Christmas en 1994, la canción de Mariah Carey es imprescindible en cualquier playlist de Navidad, y desde hace años ha encabezado las listas de éxitos navideños en varios países. Asimismo, "All I Want for Christmas is You" ha sido reproducida mil millones de veces en Spotify.

En 2017, este tema le había hecho ganar a la exnovia de Luis Miguel más de 60 millones de dólares en regalías.