Shakira y Piqué: Hermana de la cantante revela cómo está tras la ruptura

Shakira y Piqué se separan tras 12 años de relación en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista del Barcelona. El jugador ya se habría ido de su casa y estaría viviendo en un departamento de soltero.

De acuerdo a la información revelada en medios internacionales, Piqué engañó a Shakira con una joven de 20 años que está estudiando y trabaja como modelo en eventos privados, sin embargo, dicha información aún no está confirmada ya que también aseguraban que se había involucrado con la madre y con la hermana de Gavi, su compañero en el club de fútbol, pero esto fue desmentido.

Ahora, la hermana de Shakira, Juanita, reveló cómo es que se encuentra la intérprete de "Waka Waka" luego de darse a conocer su ruptura con Piqué y esto fue lo que dijo.

¿Cómo está Shakira tras infidelidad de Piqué?

Ha sido Lucy Mebarak, hermana de Shakira, quien llegó a Barcelona para ver a su padre luego de que sufriera un accidente hace unos días, la que habló al respecto sobre cuál es el estado de ánimo de la cantante tras hacer pública su separación con Piqué debido a una supuesta infidelidad del futbolista.

La colombiana afirmó para Europa Press que todavía no ha podido reunirse con su hermana desde que se hiciera pública su ruptura. Asimismo aseguró que Shakira no está en España, se encuentra fuera del país con sus hijos pero de acuerdo a lo que dijo, pronto debe regresar.

"No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía... Está recuperándose, está fuera del país con sus hijos. Yo creo que sí volverá pronto a España”, explicó.

Shakira aclara su supuesta hospitalización

Luego de que se filtraran fotos y vídeos de Shakira llorando en una ambulancia, varios medios dieron a conocer que la cantante habría sufrido un grave ataque de ansiedad debido a la ruptura con Piqué y tuvo que ser llevada al hospital inmediatamente. Sin embargo, a través de un comunicado en sus redes sociales, ella misma aclaró que había sido su padre quien habría sufrido un accidente y que por eso se encontraba en un muy mal estado.

¿Piqué le fue infiel a Shakira?

Luego de que varios medios españoles informaran la supuesta infidelidad de Piqué, se dio a conocer que el defensa del Barcelona se involucró con una joven de 20 años. Asimismo, varios vecinos de su nuevo departamento, al que se mudó tras la sepración con Shakira, aseguran que lo han visto con distintas mujeres.

Por otra parte, la prensa internacional asegura que Gerard Piqué está desatado, pues desde hace unas semanas ha sido captado en varias ocasiones en diversos antros de la ciudad al lado de su compañero de equipo Riqui Puig,

Cabe mencionar que este no es el único escándalo que tiene Piqué, pues una modelo brasileña llamada Suzy Cortés y mejor conocida como "Miss Bum Bum" confesó que el futbolista le mandaba mensajes comprometedores en redes sociales e incluso varias veces pidió verla a escondidas de Shakira, La modelo aseguró que ella nunca había dicho nada por respeto a Shakira pero confesó que Piqué "no vale nada" porque eso no es lo que un verdadero hombre hace.