Amber Heard en Aquaman 2: Warner Bros habría confirmado que no aparecerá en la película

Tal parece que la campaña contra Amber Heard para que fuera eliminada de Aquaman 2 finalmente dio resultado y Warner Bros habría confirmado que la actriz no aparecerá en la secuela protagonizada por Jason Momoa tras perder el juicio contra Johnny Depp.

Parece que es tan solo cuestión de tiempo para que se confirme la noticia, pues justamente este es el castigo que Warner Bros le impuso a Johnny Depp cuando perdió el juicio de difamación contra The Sun , lo que causó su salida de la tercera entrega de "Animales Fantásticos y dónde encontrarlos", siendo reemplazado por Mads Mikkelsen en "Los Secretos de Dumbledore".

Como se informó, Amber Heard perdió la demanda contra difamación que el actor Johnny Depp interpuso en su contra por su artículo publicado en The Washington Post en 2018. La actriz no pudo aportar pruebas del presunto maltrato que sufrió por parte de su expareja, en tanto que el equipo de abogados de Johnny Depp logró evidenciar una serie de presuntas mentiras de Amber, que hizo que el jurado fallara en su contra por difamación.

Warner Bros elimina a Amber Heard de Aquaman 2

Durante sus declaraciones, Amber Heard adelantó que Warner Bros ya había eliminado significativamente su imagen como Mera, la compañera e interés romántico del héroe acuático. Sin embargo, un fuerte rumor en la industria sería que la productora decidió eliminar finalmente todo rastro de su personaje.

Todo parece indicar que Juliette Lauren Fischer, una productora ejecutiva de Warner Bros, habría confirmado a través de Instagram la decisión de que: “Todas las escenas de Amber Heard en Aquaman 2 serán completamente eliminadas”. Sin embargo, cabe aclarar que la cuenta a la que se le atribuye el mensaje fue eliminada recientemente, por lo que se desconoce si se trata de una estrategia publicitaria o una simple "fake news" (noticia falsa).

¿Será que Amber Heard se libre de una sanción como la que Warner Bros aplicó a Johnny Depp? Al respecto, muchos internautas consideran que es justo que la actriz pague el "precio" por la difamación, toda vez que el actor sostuvo que perdió varios contratos millonarios debido al artículo escrito por su exesposa.

Jason Momoa apoya a Amber Heard... y a Johnny Depp

Quien causó sorpresa y confundió a los fanáticos fue Jason Momoa, quien mostró su apoyo, pero a ambos actores, luego de que estos publicaran sendos comunicados en sus redes sociales tras el veredicto.

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la evidencia aún no es suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi exmarido. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés”, manifestó la actriz en su escrito, que recibió un "me gusta" del actor.

No obstante, en el comunicado de Johnny Depp en el que éste decía: “Seis años atrás, mi vida, la de mis hijos y la gente que me apoya se vio afectada... Seis años después el jurado me regresó mi vida”, también recibió un "corazón" de Momoa.