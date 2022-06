Comparta este artículo

EE.UU.— La polémica entre Christian Nodal y J Balvin todavía no termina, pues el cantante colombiano se pronunció al respecto de la disculpa pública que el exprometido de Belinda emitió durante el concierto que ofreció en Morelia, Michoacán.

Christian Nodal y J Balvin. El colombiano reacciona a la disculpa de Nodal

J Balvin mediante un vídeo publicado el domingo 05 de junio en sus historias de Instagram, habló sobre las disculpas que el intérprete de "Botella tras botella" emitió tras la pelea que sostuvieron y que se originó luego de que el reguetonero se burló del radical cambio de look de Nodal en el que cambió su cabello de negro a rubio y agregó diseños de flores en toda su cabeza.

En su grabación, el intérprete de "Mi gente" confirmó que ya habló con Nodal y han hecho las paces, sin dar muchos detalles de su presunta conversación, J Balvin señaló que entendió la reacción del sonorense, pues está consciente de que la está pasando mal, pero el colombiano aprovechó para destacar que hizo un "chiste sin mala intención".

“Obviamente no soy nadie pa juzgarlo, estaba pasando un mal momento. Yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista”, comentó el intérprete de "Ginza".

J Balvin no pidió disculpas, pero le mando las "mejores vibras" a Christian Nodal. Asimismo, hizo un llamado para se deje el tema por la paz, y al igual que el exnovio de Belinda, recalcó la importancia de sus palabras, pues ambos son figuras públicas con gran alcance a nivel internacional por lo que son ejemplo de muchas personas.

“Aquí estamos en buena vibra... Ándale parcero que todo bien, estamos para dar ejemplo... Yo no soy nadie pa juzgar a quien, no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré... Al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo, po lo menos”, explicó J Balvin.

El padre del hijo de la modelo argentina Valentina Ferrer, finalizó su vídeo reconociendo la acción de Nodal, quien de forma pública se disculpó. J Balvin aseguró que Christian fue "un caballero" y "respeta eso".

“Mi parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada y no mintió, no mintió en esa conversación”, remató el cantante.

¿Qué dijo Christian Nodal? Así fue como le pidió disculpas a J Balvin

El pasado sábado 4 de junio, Christian Nodal ofreció un concierto en Morelia, ahí el exprometido de Belinda habló sobre el pleito que protagonizó con J Balvin.

En pleno escenario, el intérprete de "No te contaron mal" confesó que se arrepintió de haber lanzado "Girasol", pero señaló que no había forma de evitar su publicación, pues lo había prometido, además de que la canción representaba una respuesta a todos los que lo han atacado tras su ruptura con la actriz de "Bienvenidos a Edén".

“Me arrepentí y me arrepiento, (pero) ya no hay manera de parar nada, va a salir (la canción), pero quiero decirles algo, ¿okay? No hay que ser mier#$%! nunca en la vida... Respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho...”, externó el cantante.

“¿Les pido un favor? Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mier"#%& que no me permite superarme como ser humano. No para Balvin, Balvin sólo era un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo, pero él y yo ya lo arreglamos”, agregó el sonorense.

Pese a su declaración, el exnovio de Belinda tuvo que recurrir a sus historias de Instagram para aclarar que pidió disculpas y que no quería lanzar "Girasol" pero lo hizo aunque espera la gente no siga con la controversial, pues él y J Balvin ya aclararon el malentendido.