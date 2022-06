Shakira revela que Piqué no la dejaba grabar con hombres: ''es muy conservador'' (VÍDEO)

Comparta este artículo

Tras la noticia sobre la ruptura de Shakira y Piqué debido a una supuesta infidelidad del futbolista, ahora los fanáticos de la colombiana recordaron polémicas declaraciones que hizo ella respecto a su ahora expareja revelando que era demasiado territorial y necesitaba de su aprobación para hacer varias cosas, incluyendo vídeos musicales y canciones. Esto fue lo que dijo Shakira respecto a Piqué hace varios años.

Piqué le prohibía a Shakira grabar con hombres

Shakira en varias ocasiones mencionó que Piqué tenía un carácter bastante fuerte, pues era celoso y territorial, sin embargo, fue ella misma quien reveló que el defensa del Barcelona no le permitía grabar con hombres y por eso solo trabajaba y cantaba con mujeres. Dicha confesión la hizo en 2014 durante la promoción de "Can't remember to forget you" al lado de Rihanna, canción para la que también necesitó la aprobación de Gerard Piqué.

"Gerard no me deja hacer vídeos con hombres, es una persona muy conservadora... Le pregunté antes de tomar la decisión de hacer un vídeo que sabía que no iba a sentar muy bien a algunas personas. Pero contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil" aseguró Shakira

Cabe mencionar que en esa misma entrevista Shakira menciona que por Piqué haría lo que sea, incluso hasta casarse, pues recordemos que en varias ocasiones la colombiana estaba muy renuente a tener una boda, sin embargo, Gerard vino a cambiar esa percepción. Desafortunadamente ahora con la infidelidad que cometió el deportista, la separación llegó antes de la celebración.

Piqué y Shakira anuncian su separación

En medio de los rumores sobre una presunta infidelidad se emitió un comunicado que confirmó la separación entre Shakira y Gerard Piqué. La agencia de la colombiana fue la encargada de transmitir el anuncio mediante redes sociales, y pidió respeto y privacidad para la familia de la artista.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, reveló el medio EFE

Sin embargo, luego de que la noticia se diera a conocer la noticia sobre su ruptura, Shakira y Piqué fueron captados juntos en República Checa debido a un evento deportivo de sus hijos, sin embargo, diversos testigos afirmaron que tanto la cantante como el futbolista estuvieron en lugares separados y aunque Shaki trató de siempre mostrarse amable y con una sonrisa, Gerard sí se notaba muy desanimado.

Shakira y Piqué pelearían la custodia de sus hijos

Tras la polémica por infidelidad y el comunicado sobre la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira, el portal Infomalia explicó que aunque la pareja no tendría que iniciar trámites de divorcio porque no están casados, ambos estarían por tomar acciones legales respecto a la custodia de sus hijos Sasha y Milán.

“Tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, informó el medio español.