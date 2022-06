Pablo Montero habría huido de un restaurante ¿de cuánto fue su cuenta?

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Pablo Montero está dando de qué hablar y no precisamente por su papel en la serie no autorizada de Vicente Fernández. De acuerdo con un medio de circulación nacional, el actor protagonizó un momento bochornoso en un restaurante de la CDMX, luego de que intentó huir para no pagar una cuenta de más de 10 pesos. ¿Qué pasó? Aquí los detalles.

Pablo Montero habría huido de restaurante para no pagar la cuenta

El protagonista de la bioserie de Televisa: "El último rey, el hijo del pueblo" fue captado cuando acudió a un lujoso restaurante de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, pero ahí mismo habría vivido un bochornoso momento, pues de acuerdo con TVNotas, el también cantante huyó del lugar para no pagar la cuenta.

El medio de circulación nacional publicó que el pasado 20 de mayo, Montero de 47 años de edad se fue del restaurante francés Au Pied de Cochon del Hotel Presidente sin pagar una cuenta de 15 mil pesos.

De acuerdo con el testimonio de una persona, quien supuestamente estuvo en el lugar, ese día Pablo iba a cantar en el aniversario del restaurante La Polar, con Lupillo Rivera, pero no llegó por "agarra la fiesta" con su novia y otros tres amigos.

El "testigo" indicó que como a las dos de la mañana se fueron sus amigos y él se quedó con la mujer con la que iba, pero más tarde ella se fue en un taxi y él empezó a planear su huida.

“Primero mandó a su chofer al cajero, pues al parecer no tenía dinero... Cuando el mesero llevó la cuenta, pidió que se la cargaran a su habitación, pero ya había quedado con el chofer, quien estaba afuera... fue al elevador como si fuera a su habitación, y en cuanto salió de él, se fue”, detalló la persona entrevistada.

Agregó que cuando el personal se dio cuenta de que Pablo se estaba yendo sin pagar, él ya se había subido a su camioneta.

“Ya no lo quieren ni ver, porque ya conocieron su maña... muchas veces no le cobran por ser quien es, piensa que en todos lados le tienen que rendir pleitesía, pero aquí no.”, finalizó el presunto testigo.

Pablo Montero "acostumbrado" a no pagar

Sin embargo, el medio impreso también platicó con un supuesto empleado del restaurante, quien confirmó lo ocurrido.

El trabajador indicó que no podía hablar mucho del tema, pero confirmó que Pablo Montero sí se fue del restaurante sin pagar una cuenta de 15 mil pesos.

La persona dijo que ya están tomando cartas en el asunto y también han emitido una alerta a diversos establecimientos y restaurantes de Polanco para que no les pase lo mismo, pero gran sorpresa la que se llevaron al enterarse que no sería la primera vez que el actor hace algo así

“Ya emitimos una alerta a diversos establecimientos y restaurantes de Polanco, y nos sorprendió saber que no solo a nosotros nos ha pasado esta situación... al menos aquí en el área de Polanco ya está vetado”, mencionó el empleado.

El presunto trabajador reveló modus operandi de Pablo Montero, el cual consiste en asistir a restaurantes y salir sin pagar, aunque en otras ocasiones deja una tarjeta sin fondos o dice que va por algo y huye.

“Sí, es la forma de operar del señor... ha salido de diversos restaurantes sin pagar, les dice que enseguida regresa y se sale así como así... en otros restaurantes dice que va por algo, deja una tarjeta sin fondos y se va; es una pena y una vergüenza que actúe así”, concluyó el empleado.