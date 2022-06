Shakira le habría encontrado a Piqué un video prohibido

Comparta este artículo

ESPAÑA.— Detalles sobre la ruptura de Shakira y Gerard Piqué sigues saliendo a flote. Hasta el momento la pareja no ha revelado la razón por la que decidieron ponerle fin a su relación de 12 años, pero distintos medios de comunicación han señalado que la causa de su separación es una infidelidad por parte del futbolista del Barcelona. Ahora un medio impreso entrevisto a una supuesta persona cercana a la pareja, esta persona reveló que Shakira le descubrió a Piqué un vídeo que no era para ella.

Shakira le habría encontrado a Piqué un vídeo prohibido

En entrevista con una fuente anónima, TVNotas dio a conocer las declaraciones de la supuesta persona cercana a la pareja, quien se pronunció al respecto sobre el porqué Shakira y Piqué terminaron su relación sentimental de 12 años y tras haber procreado durante ese tiempo a sus dos hijos: Sasha y Milan.

De acuerdo con la publicación, un vídeo íntimo que grabó el jugador español y que no era para la intérprete de "Ciega, sordomuda" fue la gota que derramó el vaso, pues la cantante de 45 años descubrió con este material todas las infidelidades del español de 35 años de edad.

La persona señala que, Shakira revisó el celular de Gerard y así vio el vídeo sexual que grabó su pareja, pero también encontró unas fotografías "muy subiditas de tono" que le envió a varias chicas.

Al ser cuestionada la persona sobre si sabía si la relación entre la cantante y el futbolista andaba mal, la presunta fuente indicó que "sí tenían algunos problemas, pero como todos en una relación", sin embargo, luego de que Shakira descubrió el vídeo prohibido que evidentemente no era para ella, decidió separarse. El entrevistado menciona que la colombiana fue quien le pidió a Piqué que se fuera de la casa.

¿Con quién engañó Piqué a Shakira, le fue infiel?

Según la fuente a la que recurrió el medio impreso, Shakira sabía de algunas infidelidades que Gerard Piqué había cometido, pero como en su mayoría solo eran rumores, la colombiana prefirió hacer caso omiso y continuar con su relación.

En cuanto al rumor de que la tercera en discordia habría sido la mamá de Pablo Gavi, la persona señaló que solo es eso, una especulación más como cuando se dijo en 2012 que el español había engañado a la cantante con la modelo Bar Refaeli, pero ninguno de los dos rumores se comprobó.

Sobre la Miss BumBum, Suzy Cortez, Piqué sí le mandaba mensajes, pero aclaró que varios jugadores también le escribían o llamaban. Aunque el futbolista era insistente y siempre le preguntaba “cuándo regresaba a Europa para encontrarse. Asimismo, la persona anónima indicó que Suzy habría sido la destinataria del vídeo prohibido de Piqué, aunque también pudieron ser varias:

“Así las seducía a todas con el mismo vídeo y las mismas fotos es un cínico... a todas les decía lo mismo”, puntualizó el o la entrevistada.

¿Shakira también fue infiel?

Varios medios han señalado que Shakira y Piqué iniciaron su relación en medio de rumores de infidelidad por parte de la cantante hacia su expareja Antonio de la Rúa. Sobre este tema, el anónimo mencionó que el jugador del Barça fue quien "se metió entre Antonio y Shakira".

La fuente consultada añadió que Shakira dejó a De la Rúa por Piqué, y por un tiempo anduvo con el argentino y el español hasta que la colombiana se decidió por el futbolista.

“Se conocieron en el mundial de Sudáfrica... Antonio estaba en Argentina y ahí empezó su noviazgo; andaba con los dos a la vez, así duraron casi tres meses, hasta que dejó a De la Rúa, pero como era su mánager y tenían propiedades juntos, tuvieron que arreglar todo con abogados...”, explicó la fuente cercana.

¿Shakira y Piqué se separan en buenos términos?

La supuesta persona cercana a la colombiana y el español comentó que ellos intentaron arreglar todo antes de anunciar su separación a la prensa.

Incluso Shakira ya sabía de la infidelidad de Piqué, pero trataron de que su separación fuera muy discreta, por lo que él iba a la casa a ver a los niños o salía juntos a hacer algunas cosas, pero la prensa descubrió que él ya no tiene llaves y al llegar tiene que tocar el timbre como cualquier visita.

El entrevista también mencionó que ni ella ni él quieren que sus hijos se enteren de todo esto, por lo que Sasha y Milan solo saben que "mamá y papá ya no se entienden y que ahora vivirán separados". Pero señala que Shakira ya no quiere seguir viviendo en Barcelona, pues no tiene a nadie ahí, solo estaba en dicho lugar por Piqué. La fuente agregó que la cantante estaría pensando en mudarse a Bahamas.

“Shakira ya no quiere seguir viviendo en Barcelona... Ella en realidad no tiene acá familia o amigos cercanos, aparte de los de Piqué, y al parecer quiere regresar a su mansión en Bahamas, donde vivía antes de que formaran una familia. El problema es que Gerard no quiere que los pequeños se vayan, pues alega que además de que nacieron en la capital catalana, ahí se han criado, van al colegio, tienen a sus amiguitos”, detalló la presunta fuente.

Sobre la custodia de sus dos hijos, la persona señaló que hasta el momento no se sabe cómo procederá la pareja, pero es posible que haya un pleito legal.