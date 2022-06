Actor y comediante habla de Allisson Lozz; se burla de ella: "no le alcanzaba"

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Allisson Lozz es una exactriz que sigue estando en el gusto de los muchos y a pesar de que ya ha explicado con lágrimas en el rostro las razones por las que se retiró de la actuación, muchas personas siguen manteniendo la esperanza de volverla a ver en alguna telenovela. Recientemente, Allisson volvió a ocupar los titulares luego de que el actor y comediante, Ricardo Margaleff, habló de su excompañera y aunque elogió su talento, también se burló de ella.

Actor y comediante habla de Allisson Lozz y su trabajo como actriz

Ricardo Margaleff a quien muchos recuerdan por su participación en programas como “Me Caigo de Risa” o “Una Familia de Diez” estuvo como invitado en un programa de radio que conduce “El Capi” Pérez.

En la plática que el actor sostuvo con el presentador del matutino "Venga la Alegría", Margaleff comentó que no tenía una gran relación con la ahora vendedora de cosméticos, y la razón por la que no lograron entablar una amistad con ella fue por la edad de la exactriz, ya que Ricardo destacó que cuando trabajó con Alisson Lozz ella era muy joven.

El actor, quien compartió créditos con la exactriz en la telenovela “Al diablo con los guapos” indicó que tras el repentino retiro de Allisson, a quien se le auguraba una exitosa carrera artística, pues en poco tiempo se convirtió en una de las actrices jóvenes favoritas de Televisa, no sabía nada de ella.

Sin embargo, Ricardo Margaleff señaló que supo que Allisson Lozz habría dejado la actuación por un fuerte problema con su familia por temas de dinero y de pronto nadie supo más de ella.

“Nos llevábamos muy poco porque estaba bien chavita, pero era la protagonista, además mi personaje tenía mucha interacción con ella y todo... bueno supe por los medios que ella tuvo un problema fuerte con su familia, con su mamá, por un tema de cuestión de dinero, de lo que le pagaban y ella era menor de edad y todo su dinero se iba a un fideicomiso y pues no sé que haya pasado, pero creo que ahí fue donde rompió lazo con su familia y de pronto desapareció, dejó el medio artístico por completo y se fue, no sé ni siquiera donde está creo que está en Chihuahua, no tengo idea…” detalló Margaleff

El también comediante e integrante del programa “Me Caigo de Risa”, señaló que Allisson tenía un gran potencial pues no solo era buena actriz sino que además cantaba muy bien.

Ricardo Margaleff, al igual que muchos, comparó a Allisson Lozz con Maribel Guardia, pues señaló que son muy parecidas físicamente, y recordó que en aquella telenovela en la que trabajaron juntos, las actrices interpretaron papeles de hija y madre, respectivamente.

Ricardo Margaleff y “El Capi” Pérez se burlan de Allisson Lozz

Mientras Ricardo Margaleff, quien da vida a “Plutarco López” en “Una familia de Diez”, contaba las razones por las que no se llevaba mucho con Allisson Lozz, el actor y comediante fue interrumpido por “El Capi”, quien retomó a modo de burla las recientes declaraciones que la ex actriz dio y en las que aseguró que le pagaban poco a pesar de ser protagonista de telenovelas.

Tras el comentario sarcástico del también standupero, Margaleff también se burló del bajo sueldo de la actriz, mencionando que esa era la razón por la que Allisson no salía con los actores del reparto.

“No le alcanzaba para ir a comer con nosotros (risas)..." indicó Margaleff a modo de broma. Sin embargo, el comentario del actor y comediante generó la crítica de varios fans de la exactriz.