Corona Capital 2022: Cartel, bandas, precio de boletos y fechas en México

El cartel oficial del Corona Capital 2022 en México ya fue revelado y el tan esperado regreso de My Chemical Romance no se hizo esperar. Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre precio de boletos, cómo y cuándo comprar, y las fechas del festival que se llevara a cabo en la CDMX en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Corona Capital 2022: Cartel y bandas en México

El cartel de Corona Capital en CDMX este 2022 viene con una gran cantidad de bandas muy esperados por todos los mexicanos. Algunos de los invitados de honor son, sin duda: My Chemical Romance, Paramore, Lil Nas X y Arctic Monkeys, Liam Gallagher, Miley Cyrus, Foals, The Kooks, The 1975, entre otros.

¿Cuándo y dónde es el Corona Capital 2022 CDMX?

Las fechas son 18, 19 y 20 de noviembre de 2022 en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez; cabe mencionar que esta es la primera ocasión que el cartel se extiende hasta los tres días de festival, el cual es uno de los mejores eventos de música que se realizan en la Ciudad de México, gracias a que expone lo mejor de la música anglosajona en un solo lugar.

Corona Capital 2022: precio de boletos y cómo comprarlos

La preventa de boletos para el Corona Capital 2022 se llevará a cabo los días 13 y 14 de junio de 2022 a través del sistema Ticketmaster en su página de internet. Habrá oportunidad de comprar a 3,6 y 9 meses sin intereses. Recordemos que ésta solo estará disponible para clientes Citibanamex.

La venta para el público general empezará un día después, o sea el 15 de junio. Los boletos se pueden adquirir en el Palacio de los Deportes, por medio de Ticketmaster, o por teléfono llamando al 53259000, así como también en los inmuebles certificados para su venta.

El precio de los boletos para el Corona Capital en México 2022 será el siguiente:

Abonos

General

Fase 1 – $3900

Fase 2 – $4600

Fase 3 – $5300

Fase 4 – $6100

Comfort

Fase 1 – $5000

Fase 2 – $5800

Fase 3 – $6600

Plus

Fase 1 – $6000

Fase 2 – $7000

Fase 3 – $8000

Individual

General

Fase 2 -$2000

Fase 3 -$2300

Fase 4 -$2700

Comfort

Fase 2 -$2500

Fase 3 -$2900

Fase 4 -$3500

Plus