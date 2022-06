Comparta este artículo

EE.UU.— La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar y los rumores sobre su ruptura tras 12 años de noviazgo sigue surgiendo. Ahora un paparazzi, quien ha seguido a la pareja desde que iniciaron su relación en el año 2010, señaló que el futbolista quería que la noticia de su separación se supiera.

Shakira y Piqué. Gerard quería que su separación se supiera pronto por una razón

Las múltiples especulaciones en torno a la separación de Shakira y Piqué, y detalles que han surgido sobre su relación sentimental, han empezado a mostrar que aparentemente la pareja desde hace tiempo ya no estaba bien, por lo que su ruptura era inminente.

En el programa "El Gordo y la Flaca" estuvo de invitado el fotógrafo Jordi Martín para hablar de la separación de la cantante y el jugador del Barça. El español, quien ha seguido a Shakira y a Gerard desde que iniciaron su relación en el año 2010, señaló que su noviazgo fue muy intenso y realmente estuvieron enamorados, pero desde hace un tiempo la situación cambió.

El fotógrafo impactó al señalar que Piqué era quien quería que la noticia de su separación con la cantante se hiciera pública lo antes posible, pues presuntamente él quiere "disfrutar" de su presunta nueva relación con una joven rubia de 22 años —a la que habría conocido a través de la novia de su compañero de equipo Riqui Puig— sin ser señalado.

Jordi Martín indicó a Lili Estefan y a Raúl de Molina que la mujer que podría convertirse en su nueva pareja, llego acercarse a la familia porque empezó trabajando en una de las empresas del barcelonista.

¿Piqué engaño a Shakira?

El fotógrafo también se pronunció sobre la supuesta infidelidad que habría cometió Gerard Piqué. Sobre este tema, Martín argumentó que no es la primera vez que al futbolista se le acusa de haberle sido infiel a Shakira. Jordi Martín recordó que en 2016, Piqué visitó a una ex novia en su casa y estuvo con ella por horas, pero la noticia solo se quedó en rumores porque no había fotografías para demostrar que sí pasó.

Retomando el tema de la separación de Shakira y Piqué, la cual ellos mismos confirmaron, el paparazzi señaló que el jugador catalán sí vive sólo desde hace un tiempo y sí ha tenido varias noches de fiesta por Barcelona.

Jordi Martín comentó que Shakira por su parte, desde hace un tiempo ha hecho su vida sin incluir a Gerard, y se ha ido de vacaciones en dos ocasiones sin él, además de que suele irse a la playa sola o con una amiga cuando desea surfear. Por lo tanto, de Piqué sólo le quedan los recuerdos y sus dos hijos: Milan y Sasha.