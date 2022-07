Esposa de Fernando del Solar, Anna Ferro, rompe en llanto al hablar del conductor: VÍDEO

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Fernando del Solar impactó a todo México, pues aunque varios medios de comunicación anunciaron el fallecimiento, ni su esposa ni ningún familiar confirmaron el deceso del conductor. Asimismo, la prensa intentó localizar a Anna Ferro, esposa del argentino, sin embargo, ella se mantuvo hermética. No obstante, en exclusiva para el programa "Venga la Alegría" la ahora viuda del exesposo de Ingrid Coronado habló de su lamentable pérdida.

Esposa de Fernando del Solar rompe en llanto al hablar del conductor: VÍDEO

La última esposa de Fernando del Solar, Anna Ferro decidió romper el silencio y expresar su dolor mediante una entrevista con los conductores de "Venga la Alegría", programa en el que trabajó Fernando por varios años y que marcó la carrera artística del argentino, quien falleció a los 49 años de edad.

A través de una llamada telefónica, la esposa de Del solar se escuchó destrozada y con un profundo dolor. Pese a saber que se encontraba en una transmisión en vivo, Anna no pudo contener las lágrimas, por lo que se le escuchó llorar sin consuelo. Pero entre llanto y sollozos pudo comentar que la muerte de Fernando "es un dolor que no es explicable".

De igual modo, Anna Ferro agradeció las muestras de cariño y el homenaje que el matutino de TV Azteca le estaba haciendo a su esposo, de quien hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

“Les agradezco mucho a todos por la llamada, vi cadenas de oraciones y es un dolor que no es explicable, se te desgarra el alma y es un dolor que no puedes entender. Gracias a ustedes y a todo el público. Era un programa que a él le encantaba, les agradezco por este homenaje tan hermoso que le están haciendo y a la gente no olviden su sonrisa y sigamos sembrando arriba los corazones porque eso es lo que él hubiera querido”, dijo entre lágrimas la ahora viuda de Fernando.

Un poco más calmada, Anna Ferro comentó que el conductor argentino luchó hasta el último momento. La maestra de yoga y pilates también señaló que Fernando del Solar se fue "tranquilo y feliz", pero ella le "pidió chance" de llorarle todo lo que sea necesario para luego seguir con su legado.

“Luchó hasta el último momento, hasta el último instante y se fue tranquilo, feliz y en paz, eso es lo más importante. Él hubiera querido que siguiéramos sonriendo, le dije hace unos momentos que me diera chance de llorarle, llorarle todos los momentos, necesito llorar y después honraré tu vida y seguiré con tu legado”, detalló la mujer italo-mexicana.

Esposa de Fernando del Solar, Anna Ferro, asegura ser la "única"

Anna Ferro aprovechó la charla con los presentadores del matutino "Venga la Alegría" para recordar un emotivo momento que vivió hace tan sólo una semana con Fernando del Solar. Y es que la esposa del argentino quiso destacar que ella fue la única a la que el conductor se le declaró.

“Me dijo: ‘Eres a la única mujer a la que me he declarado porque todas las demás se me habían declarado’. No sabes lo feliz que me puso eso y ahorita que estaba en terapia me dijo: ‘¿Recuerdas lo que te dije? Sigues siendo eso, la única’ y él seguirá siendo el único en mi corazón”, explicó Anna entre sollozos.

Anna quiso señalar que Fernando del Solar es el amor de su vida a pesar de que estuvieron juntos poco tiempo, asimismo, la mujer llenó de elogios a Del Solar, sin olvidar reiterar que "otro hermoso hombre como él, no hay".

“Es el amor de mi vida, jamás había conocido a un ser como él, tan noble y me quedó con la enseñanza. Él todos los días estudiaba y luchaba por mejorar, nunca se cansó y me quedo con su lucha. Él me enseñó a volver a amar, juntó mi corazón hecho pedazos igual que yo el de él. Nos unimos y fuimos los más felices el poco tiempo que nos tocó, pero para mí fueron mil años. Hice lo que mi corazón indicaba y sentía, no podía no estar junto a otro hermoso hombre como él, no hay otro como él”, indicó Anna Ferro.

Antes de despedirse, la esposa de Fernando del Solar reveló el duro golpe que representó para el conductor argentino, la muerte de su papá semanas antes de que él falleciera.

“Hace tres semanas se fue su papá y Fer invadió su corazón de mucha tristeza y creo que eso le costó mucho a él y ahora está con él”, detalló al hablar de cómo afectó al conductor la muerte de su padre.