CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Fernando del Solar causó gran conmoción, pues de forma abrupta se dio a conocer que el conductor de "Venga la Alegría" falleció a los 49 años de edad. A través del matutino de TV Azteca, sus amigos y colegas confirmaron que el presentador argentino murió, aunque no dio a conocer la causa de su deceso.

En la emisión, los conductores entre lágrimas también dedicaron emotivas palabras y enviaron sus condolencias a la familia de Fernando, quien dejó a su última esposa Anna Ferro y dos hijos, producto de su matrimonio con la conductora Ingrid Coronado. Tras informarse de la muerte del conductor, su expareja cobró relevancia por distintas razones, entre ellas la de que fue la encargada de comunicarles a los hijos de Del Solar sobre su muerte.

Ingrid Coronado informó a los hijos de Fernando del Solar que había muerto

Fue durante el programa de "Ventaneando" en el que la titular, Paty Chapoy, se encargó de revelar que luego de que se diera a conocer que Fernando del Solar murió , su exesposa Ingrid Coronado interrumpió las actividades escolares de Luciano y Paolo para informarles de manera personal que su papá había fallecido.

De acuerdo con el medio, Ingrid Coronado acudió a la escuela de sus hijos para comunicarles sobre la muerte de su papá, de quien hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento, pero se rumorea que tuvo una recaída que afecto su salud.

"Fue a la escuela de sus hijos, a recogerlos, para enterarlos del fallecimiento de su papá", afirmó Paty Chapoy.

Es importante señalar que la conductora de "Todos a bailar" estaba de invitada al programa de espectáculos de TV Azteca, pero debido a lo sucedido con su exesposo no se presentó.

"En la mañana, cuando sucedió (el fallecimiento), Ingrid se comunicó con nosotros para decir que no podía venir al programa. Imagínense por lo que está atravesando ella", explicó la periodista.

Fernando del Solar no quería que sus hijos lo vean mal

Ingrid Coronado y Fernando del Solar le dieron la bienvenida a su primer hijo, Luciano Cacciamani Coronado el 19 de diciembre 2008. Dos años después, en 2011, la pareja anunció que estaban a la espera de su segundo hijo, Paolo Caiamani Coronado, quien llegó a este mundo el 13 de septiembre de ese mismo año.

A pesar de que la pareja tuvo una polémica ruptura, pues se le criticó mucho a Ingrid de haber "dejado" a Fernando a pesar de que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en 2012 y que dicho cáncer que se origina en los glóbulos blancos del cuerpo, le provocó que por años se enfrentara una dura batalla por su salud; Ingrid permitió que sus hijo siguieran en contacto con su padre.

No obstante, en el programa ''Historias engarzadas'', el conductor reveló que, tras ser sometido a quimioterapia, no deseaba que sus hijos lo vieran mal.

"Esta quimioterapia me está matando, no puedo más'. Estaba flaco, estaba amarillo y se lo dije: 'Si me voy a morir, que sea con calidad de vida. No quiero morirme enchufado a estas cosas, no quiero que mis hijos me vean así... No quería que ni Luciano, ni Paolo me vieran como un papá que se estaba muriendo, que se estaba apagando, que estaba débil, que no podía jugar con ellos", relató con gran pesar el presentador argentino.