Survivor México 2022: ¿Quién es el eliminado de hoy viernes 1° de julio?

Survivor México 2022 cada vez está más intenso, no solo por la competencia sino porque las tensiones y polémicas entre las respectivas tribus no han parado desde el inicio de la tercera temporada del reality.

Ahora, de acuerdo a la información revelado por diversas cuentas de spoilers podremos saber quién es el posible eliminado de hoy en Survivor México 2022. Aquí los detalles.

¿Qué pasará hoy en Survivor México 2022?

Como cada viernes en Survivor México se llevará a cabo el "Consejo tribal" en el que los participantes votan para saber quién podría salir del reality.

Sin embargo, antes de que eso suceda habrá controversia dentro del equipo Halcón, no solo por la llegada de Fátima Pérez, quien llegó a ocupar el lugar de Tefi Valenzuela sino porque los integrantes están dudando de su líder, Yusef Farah, ya que aseguran que aún sigue protegiendo o cuidando a su anterior tribu, los Jaguares.

El exparticipante de Exatlón aseguró que aunque ya les agarró cariño a los halcones, no le gusta escuchar que se expresen mal de sus otros compañeros de equipo. Aún así Nahomi confesó que ya está dudando de Yusef e incluso Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like, le dijo personalmente que no sentía que él fuera un Halcón "de verdad".

Por otra parte, y tras la polémica de Rogelio luego de consumir sustancias ilegales dentro de Survivor México 2022, el enfermero no está muy contento luego de que sus mismos compañeros lo delataran y aseguró que cobrará venganza uno por uno.

En el avance se puede apreciar que tanto Rogelio como Catalina compartieron el exilio, sin embargo, tanto la tribu Halcón como Jaguar aseguran que no quieren a ninguno en sus respectivos equipos, pues no aportan nada positivo.

¿Quién es el eliminado de Survivor México hoy 1° de julio de 2022?

Respecto al eliminado de hoy en Survivor México, aún nada está confirmado pero de acuerdo a diversas cuentas de spoilers en redes sociales aseguran que sería Rogelio Torres quien abandonaría el reality de TV Azteca.

El integrante del equipo jaguar ha estado en varias polémicas y su equipo asegura que no contribuye a nada bueno, pues siempre está creando problemas y nada le parece.

Asimismo, otro de los nombres que suena como posible eliminado de Survivor México es precisamente el de Catalina, ya que al igual que Rogelio, no ha logrado conectarse con su equipo.

Ella es Fátima Pérez, el nuevo refuerzo de los Halcones

Tras la salida de Estefi Valenzuela, quien abandonó Survivor México la semana pasada, llegó un nuevo reemplazo para ocupar su lugar en la tribu halcón. Se trata de Fátima Pérez, una Influencer de 29 años que se dedica a crear contenido en Instagram.

Fátima, es esposa de Joss, integrante de Los Destrampados y junto con él crea contenido también para Facebook en donde comparte videos de bromas, viajes y retos al lado de su hija.

"Mi nombre es Fátima, soy mamá y tengo una nena de cuatro años. Hago videos de YouTube con mi pequeña. La verdad me recibieron increíble”.

¿Cuándo y dónde ver Survivor México 2022 en vivo?

Puedes ver Survivor México 2022 en vivo de miércoles a viernes a las 7:30 pm por la señal de Azteca Uno. También puedes ver el programa a través de su página de Internet. Haz clic aquí para ir directamente.