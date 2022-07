Alfredo Adame crítica a Yrma Lydya y defiende al esposo de la cantante

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Yrma Lydya a manos de su esposo sigue generando conmoción. Ahora es Alfredo Adame, quien se ha pronunciado sobre el caso, asegurando que conocía muy bien al abogado Jesús Hernández Alcocer, pues era "su amigo". Asimismo, el polémico exconductor del programa "Hoy" generó revuelo al juzgar a la joven de 21 años por sostener una relación con un hombre mayor.

Yrma Lydya. Alfredo Adame defiende al esposo de la cantante

En entrevista con el programa "Suéltalo Aquí", Adame indicó que conocía muy bien al señor Jesús "N", pues fue un buen amigo de él, además de recibir buenos consejos por parte del abogado quien ahora se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Asimismo, Alfredo Adame señaló que el esposo de Yrma Lydya no era alguien que pudiera estar metido en alguna mafia, pero sí era un hombre pudiente.

“Siempre conmigo fue muy buen amigo, siempre me dio muy buenos consejos (…) Es un hombre muy poderoso, es un hombre con una economía envidiable, sí es un hombre que tiene mucho dinero pero yo nunca vi nada”. detalló Adame.

El también actor de telenovelas argumentó que en alguna ocasión, el abogado Hernández Alcocer le contó que había tenido malas experiencias con las mujeres, que lo utilizaban o le robaban, por esta razón él y Adame empatizaban, pues a los dos les sucedió lo mismo.

Alfredo Adame crítica a Yrma Lydya: “¿Qué hace una mujer de 21 años con un hombre de 79?”

En la charla, Alfredo Adame también aseguro que Yrma Lydya había utilizado a Jesús "N", ya que era raro que una mujer de su edad anduviera con alguien mucho mayor.

“¿Qué hace una mujer de 21 años con un hombre de 79?, amor no es. Seguramente lo estaba usando y si sucedió lo que creemos todos que sucedió, yo creo que esto fue lo que detonó o cegó a Jesús en este sentido. No estoy justificándolo ni nada, pero yo creo que esto pudo ser el detonador, pudo ser el dedo que jaló el gatillo”, puntualizó Adame.

El expolítico también manifestó que el esposo de Yrma Lydya es una persona muy inteligente como para no haber pensado en las consecuencias de sus actos, por lo que de haber querido matar a la cantante lo habría hecho en su casa, no en un lugar público.

“A mi me extraña tanto que haya hecho esto, que cite a su esposa para matarla en un restaurante. Digo, si lo quieres hacer pues la matas en tu casa”, puntualizó Alfredo Adame.

Alfredo Adame reveló que el abogado Jesús Hernández Alcocer era accionista del Suntory y también era dueño de otros restaurantes, por lo que le parece ilógico que haya cometido el asesinato en uno de sus negocios.

El exconductor del programa "Hoy" concluyó mencionando que quizá Yrma Lydya lo estaba extorsionando porque según Adame ellos ya no vivían juntos.

“Yo cuando fui el año pasado a su casa no recuerdo haberla visto. Él me la hubiera presentado. Pues si tú tienes una novia bonita y tienes 79 años y llevas a gente a tu casa, pues lo primero que haces es presentar a la esposa para presumirla y lucirla. Yo la verdad no la conocí“, explicó Alfredo.

Yrma Lydya. ¿Qué ha pasado con el caso de la cantante asesinada por su esposo, el abogado Jesús "N"?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tiene testimonios, imágenes en vídeo y dictámenes periciales que van en contra de Jesús "N" y su chofer Benjamín "N" por el asesinado de la cantante mexicana en el restaurante Suntory en Del Valle.

Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGJ-CDMX, informó que recabarán todos los elementos de prueba que les ayuden en la imputación para buscar un castigo justo contra los presuntos asesinos.