Andrés García asegura que quiso quitarse la vida por abandono de sus hijos y la cirrosis

Andrés García estuvo grave de salud hace unos días tras sufrir una fuerte caída y además, reveló que padece cirrosis, por lo que el reconocido actor no la ha pasado nada bien últimamente, incluso aseguró que ya estaba llegando su final y que ya no podía seguir adelante.

Cabe mencionar que su esposa, Margarita Portillo, desmintió los rumores sobre una posible leucemia en la salud de Andrés García y aclaró que pese a que padece anemia, el cáncer no le ha regresado afortunadamente.

Ahora, Andrés García hizo fuertes declaraciones no solo respecto a su salud, sino también respecto a su hija, ya que reveló la razón por la cual no se lleva bien con ella. Aquí los detalles.

Andrés García asegura que pensó en el suicidio

A pesar de que cuenta con los cuidados de su esposa Margarita, el primer actor confesó en entrevista para la revista TVyNovelas su deseo de morirse.

"Sí pasó varias veces por mi cabeza, y si me pregunta cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme matando cabro$%&, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos", reveló

A pesar del mal momento que vive, Andrés García dijo que el apoyo de todos sus seguidores ha sido fundamental en este proceso ya que recibe infinitas muestras de cariño; además, le piden no rendirse ante las adversidades que enfrenta.

Andrés García que su hija no existe para él; lo acusó de abuso

Sobre el apoyo que tiene por el momento, Andrés García aclaró que sus dos hijos -Andrés Jr. y Leonardo- están al pendiente. Mientras que Andrea, conductora de TV, no. Sobre ella, compartió que no quiere saber nada de ella y hasta aseguró que supuestamente no es su hija:

“Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe”

Asimismo aseguró que no quiere saber nada de ella porque se metió en cosas que no debía, incluso él intentó aconsejarla y ella no se dejó, pues le confesó, supuestamente, que había abusado de ella cuando era chiquita y que por eso estaba rodeada de gente "mala".

“Pues cómo no -voy a estar enojado-, es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó que yo la había violado desde chiquita... para mi ella ni siquiera existe”, reveló.

Finalmente, Andrés García explicó que con Roberto Palazuelos tampoco ha solucionado sus diferencias, luego de que este último expresó que su herencia era poca cosa para él.