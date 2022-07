La Voz México 2022. Aeda Fernanda, participante yucateca, cuenta su historia en el reality

Comparta este artículo

Aeda Fernanda, de 15 años de edad, es la yucateca que se presentó en el escenario de La Voz México 2022 el pasado martes 21 de junio, quien con su interpretación del tema "Tanto" de Pablo Alborán, provocó que a segundos de comenzar a cantar, Joss Favela, las chicas de Ha- Ash y Yuridia giraran sus sillas, así también lo hizo David Bisbal.

En entrevista para Grupo Megamedia, Aeda comentó que a los 8 años de edad comenzó a cantar y desde ese momento supo que la música era parte de ella. Esta es su historia.

Aeda Fernanda, sus inicios en la música

Aeda Fernanda reveló que empezó a cantar con su padre esto luego de escucharlo tocar la guitarra y cantar "yo me aprendía las canciones de mi padre", comentó durante la charla.

La participante yucateca, dijo que cantó por primera vez en público cuando tenía 10 años al ser seleccionada para cantar en un festival navideño en una tienda departamental muy reconocida en Mérida.

Además de ser compositora, Aeda estudia la secundaria y ahora tiene puesta la esperanza en su talento para seguir avanzando y así llegar a la final del concurso de canto ‘La Voz’.

Aeda Fernanda y su experiencia en La Voz México 2022

Durante la entrevista, Aeda Fernanda reveló cómo fue que decidió hacer casting para La Voz México 2022 y qué fue lo que la motivó para poder participar. Ante esto reveló que su deseo es que la gente la escuche y sepa quién es, pues asegura que como artista, eso es lo más importante para ella.

“Desde siempre he crecido con música, en todos lados la vivo, la música para mí es muy importante, pero lo que más me motivó estar arriba del escenario de ‘La Voz’ es que como artista siempre queremos que nos escuchen, los artistas amamos hacer arte, bailando, cantando, actuando, más que nada es eso, y la pasión por la música, uno busca espacios para ser escuchado”.

Asimismo, reveló la razón por la que eligió una canción del cantante español Pablo Alborán para audicionar y cómo fue estar frente a miles de televidentes y, además, frente a cinco coaches de la talla de David Bisbal, Ha-Ash. Joss Favela y Yuridia.

“Pablo Alborán creo es una persona que ha estudiado mucho y lo admiro porque en cada canción que canta, transmite, y te hace sentir lo que dice, y lo que escribe”.

"Es muy imponente estar arriba de ese escenario... te hace pensar muchísimas cosas, antes de entrar a esa audición tenía muchas cosas en la cabeza, pero tenía la esperanza que se volteara aunque sea uno para estar dentro de la competencia, fue muy maravilloso y saliendo de ahí no lo podía creer”.

Por otro lado, Aeda Fernanda compartió con Grupo Megamedia cómo fue competir contra alguien de su mismo equipo en las rondas de "Nocauts" pues es una de las partes más complejas del participar en La Voz México 2022.

"Es un poco difícil competir con personas que conoces, y que a pesar de haberlas conocido desde hace poquito tiempo, el saber que también están ahí por lo mismo que tú, por lucha por un sueño, por los mismos ideales de quedarse en la competencia, supongo qué es un poco difícil, el separar la amistad con la competencia, pero también aprendes mucho de la persona con la que estás conviviendo, yo aprendí de ‘Gloria’ que siempre hay que ser la misma persona, abajo y arriba del escenario, ella es la misma en todas partes, y es única y es lo que yo le admiro mucho y también que, siempre lucha por lo que quiere, yo quiero que más que competencia, hay que aprender a conocer de los demás y vivir el momento, claro, todos queremos ganar, pero el coach sabe qué es lo mejor para su equipo y para ti”.

La Voz México: Aeda Fernanda revela cómo es trabajar con Joss Favela

Durante la entrevista, Aeda Fernanda fue cuestionada sobre los motivos por los que decidió trabajar con Joss Favela y no con alguno de los otros tres coaches.

“Creo que lo más importante cuando decides irte o no con algún coach, es el que te identifiques con esa persona, él, en todas sus entrevistas habla de Dios, siempre está muy presente, antes de ser lo que es tuvo que haber picado piedra, tuvo que haber hecho muchísimas cosas, él, ha luchado mucho para estar donde está el día de hoy, y siento que me identifico porque es una persona sencilla, una persona que siempre tiene muy presente de donde viene y de dónde es, y está orgulloso de sus raíces, creo que eso yo igual lo comparto”.

Cabe mencionar que también compartió cómo es trabajar a su lado y qué era lo que más valoraba de esa experiencia al lado de un cantante como él.

“Joss Favela es una persona muy espontánea, divertido, no tiene filtro (se ríe), pero creo es muy lindo trabajar con él, porque sabe lo que quiere, y sabe qué es lo que realmente para ti es lo mejor, si está escuchando tu canción y cree que para ti no es la mejor decisión, que esa canción no sea la indicada para ti, no hacen ‘match’ como dice él, quizás habría que cambiarla, decirte por ejemplo: quita este arreglo o haz este arreglo, es muy bueno trabajando, hay veces es muy técnico, pero creo que siempre sabe lo que quiere y sabe qué es lo mejor para ti”.

Tras estar en La Voz México 2022 ¿qué viene para Aeda Fernanda?

Luego de su increíble participación en "La Voz México 2022", la joven de 15 años reveló qué es lo que sigue para ella en esta nueva etapa a nivel profesional y respecto a la música.

“Quiero seguir subiendo más contenido a mis redes sociales, quiero seguir alentando a la gente a que siga sus sueños y que luchen hasta llegar a donde quieren, porque todo es posible sin en verdad lo amas y es lo que quieres, quiero escribir canciones, quiero sacar música mía, quiero seguir haciendo teatro musical, y como siempre subirlo a mis redes sociales para que me sigan”.

Por último Aeda agradeció al público por el apoyo que recibe, aseguró que le echará todas las ganas para seguir avanzando en la competencia y ganar el concurso, aseguró estar agradecida con su familia, con Dios y con la vida.

“No sé qué vaya a pasar, pero lo importante es vivir el momento, daré todo de mi para lograr el objetivo y poner muy en alto el nombre de Yucatán”.

La Voz México 2022 es transmitida por la señal de Azteca Uno los lunes y martes a las 7:30 pm, aunque de modo online también lo puedes ver en vivo. Para ello solo debes visitar el sitio web oficial de TV Azteca y por la aplicación para dispositivos móviles (ambas opciones son totalmente gratuitas).