BTS en Disney Plus: Lo que debes saber de los proyectos de la franquicia con la súper banda de K-Pop

LOS ÁNGELES.- El imperio del entretenimiento The Walt Disney Company anunció el lunes su fichaje a BTS para protagonizar varios formatos que estarán disponibles a través de la plataforma de Disney Plus (Disney+).

Serie documental y película de BTS en Disney Plus

Como parte del acuerdo, la plataforma de streaming estrenará el año que viene "BTS Monuments: Beyond The Star", una serie que -mediante entrevistas e imágenes de archivo- permitirá conocer la trayectoria del grupo en los últimos nueve años, desde su origen hasta su confirmación como un fenómeno global sin precedentes.

Además, Disney Plus también presentará la película "BTS: Permission To Dance On Stage", sobre los cuatro conciertos seguidos que dieron a finales de 2021 el SoFi Stadium de Los Ángeles, con los que vendieron más de 214,000 entradas y firmaron la gira más taquillera de la última década.

V de BTS, en solitario en Disney Plus

Por si fuera poco, el exponente visual de BTS, Kim Taehyung -mejor conocido como V-, estrenará en solitario un programa de viajes junto a otras estrellas de su país como Seo-jun Park, Woo-shik Choi, Hyung-sik Park y Peakboy.

¿Cuándo se estrena la serie y película BTS en Disney Plus?

Por el momento, Disney Plus aún no revela cuándo estarán disponibles la serie documental y película de BTS dentro de la plataforma, pero lo que sí ha confirmado es que se trata de su colaboración más "ambiciosa" con talento de primer nivel para audiencias de "todo el mundo".

La colaboración de BTS con Disney Plus llega tan solo un mes después de que la banda anunciara que se tomaría un receso de las actividades grupales para dedicarse a sus proyectos personales, lo que divulgó los rumores de un posible "hiatus". Ante la ola de reacciones, la agencia de representación de BTS Hybe tuvo que aclarar que el grupo solo anunció que sus integrantes se enfocarían en proyectos personales, pero continuarían con la agenda pactada como BTS.

Entre dichos proyectos destaca la Semana de la Moda en la que Kim Taehyung estuvo presente junto a Lisa, de BLACKPINK, grupo que por cierto ya cuenta con una película documental disponible en Disney Plus.

Además, J-Hope se encuentra en medio de la promoción de su primer material como solista.