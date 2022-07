Giselle Montes y Alex Marín ponen fin a su relación de poliamor ¿por qué terminaron?

Comparta este artículo

Con la voz entrecortada, la actriz de películas para adultos Giselle Montes confirmó a través de sus historias de Instagram el rompimiento de su relación poliamorosa con el productor Álex Marín, Mía Marín y Yamileth Ramírez

"Es muy difícil, porque aún tenemos muchos vuelos y actividades juntos", explicó la actriz que aún tiene varios proyectos pendientes con su expareja.

Giselle lamentó el dolor de la pérdida, pues fue hace cinco años cuando decidió tener una relación poco convencional con Álex y Mía, a la que después se unió Yamileth y cuyas entrevistas de este tipo de relación se han vuelto virales en las redes sociales y cuya plática con Yordi Rosado en un programa de Unicable dio mucho de qué hablar.

Durante esa plática fue el mismo Alex Marín quien confesó que ninguna de sus tres esposas tenía la obligación de quedarse con él y que el día que alguna de ellas decidiera romper la relación no habría ningún problema.

Por su parte Giselle habló un poco de lo que fue estar en una relación con otras personas compartiendo a un mismo esposo: "Me dije ‘me voy a aventar el tiro con una pareja de casados. No sabía qué iba a hacer o sentir, pero le 'calé' y de ahí me empezó a gustar. Puedo decir que nos divertíamos más de este lado que del normal".

¿Por qué terminaron Giselle Montes y Alex Marín?

Pese a que se desconoce la razón por la que terminaron Giselle Montes y Alex Marín, en TikTok circulan vídeos de la pareja en el aeropuerto discutiendo e incluso, el productor va con un ramo de flores y globos para entregárselos a Giselle Montes quien termina tomando el ramo para tirarlo en el piso ante el desconcierto de las personas.

Momentos antes hay otro vídeo donde se ve a Mía Marín, otra de las esposas del actor tratando de detener a Giselle para que hablara con su esposo, sin embargo, ésta no se detuvo y continuó su marcha hacia la salida de la terminal aérea para solicitar un taxi.

Vía redes sociales también Alex Marín le comentó una publicación a la actriz para que hablaran a lo que ella respondió de manera tajante que no había nada de qué hablar y terminó con un gracias.

La actriz comentó que, como en toda relación, hay momentos tensos, sobre todo, en una conformada por tres mujeres y un hombre. "Hay muy pocas cosas que me molestan, pero lo que sí no soporto es que me hostiguen y me presionen mucho a la hora de prepararme para un show", dijo.

