Belinda revela que sí quería casarse con Christian Nodal; filtran VÍDEO

Belinda y Christian Nodal terminaron su relación en febrero de este 2022 y desde eso, ambos cantantes han estado en medio de la polémica, pues pese a que se desconoce la verdadera razón por la que decidieron poner fin a su romance, se han especulado muchas cosas tras varias declaraciones que han hecho ambos famosos.

Ahora, fue Belinda quien expresó lo mucho que le ilusionaba casarse y tener su boda al lado de Christian Nodal, sin embargo, debido a todos los problemas que surgieron entorno a su relación, la cantante ya cambió de opinión respecto a ese tema.

Belinda revela que sí quería casarse con Christian Nodal

A través de una entrevista, Belinda dio a conocer que desde pequeña siempre soñó con la idea de casarse, sin embargo, reconoció que hace unos meses le puso más atención a otros temas que no valían la pena y "se perdió un poco".

Cabe mencionar que aunque no mencionó a Christian Nodal, expresó que cometió muchos errores durante su relación y hay que saber reconocerlos.

“Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer, en este caso yo me desvié un poco pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo, para reencontrarte"

Reveló que "se desvió" un poco porque pensó que otras cosas eran más importantes y tenía el sueño de toda mujer, sin embargo, lo que sucedió con Nodal la ha ayudado para entender quién es, cuál es su misión y qué hace aquí, pues ahora más que nunca sabe que su trabajo y la música son lo más importante.

“Yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé, sí, que a lo mejor otras cosas eran más importantes o tenía ciertas… Cuando eres pequeñita, a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer, que de repente quieres, no sé darle prioridad a ciertas cosas. Lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca”

Nueva canción de Belinda y Ana Mena ¿indirecta para Christian Nodal?

Hace apenas un par de semanas, Belinda y Ana Mena lanzaron su canción "Las 12", la cual habla de una ruptura de dos personas que no querían terminar su relación, lo que podría significar que la cantante le está mandando una indirecta a su exnovio para hacerle saber que aún le causa mucho dolor su ausencia.

Además, a través de sus historias en Instagram, publicó una imagen referente a la canción, en la que revelaban la historia de la misma, pues ambos se extrañan y tal y como lo dice el coro "¿a quién llamo cuando lleguen las 12?"

Vídeo y letra de "Las 12" de Ana Mena y Belinda

Tú y yo frente al mar

¿Te acuerdas de mí?, ¿dónde estás?

Yo quisiera verte, convencerte

De que vuelvas otra vez a quererme

Fue tan mágico, melancólico

Tan nostálgico, tan ilógico

Volver a perderte, quisiera volverme

Y otra noche yo en tus brazos perderme

Bailando como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Y nadie como tú me conoce, yo no sé

A quién llamo cuando lleguen las 12

Baby, como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Que nadie como tú me conoce, yo no sé

A quién llamo cuando lleguen las 12

Ay ¿A quién llamo cuando lleguen las 12? (Beli, Ana Mena)

Solo duermo pa verte, pa soñarte un poquito

Cómo extraño tu boca y eso' ojo' bonito'

Fuimo' lo más lindo que hay

No me digas goodbye, no me digas goodbye

Si esto era guay (guay)

Fue una guerra de besos que a ti te ponía loquito

La camisa te dejaste, y yo esa no me la quito

Vuelve a darme un besito, babe, a quererme bonito

Yo quiero devolverme a ese veranito

Bailando como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Que nadie como tú me conoce, yo no sé

A quién llamo cuando lleguen las 12

Baby, como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Y nadie como tú me conoce, yo no sé

A quién llamo cuando lleguen las 12

Ay ¿A quién llamo cuando lleguen las 12? (x2)