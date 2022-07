Khloe Kardashian y Tristan Thompson esperan a su segundo hijo: nacería en un mes

Comparta este artículo

El nombre de Khloé Kardashian rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, luego de que la revista TMZ revelara en exclusiva que tendrá a un segundo hijo con Travis Thompson, basquetbolista que le fue infiel mientras ella esperaba a su primogénita True.

De acuerdo con fuentes citadas por la revista, la pareja optó por un vientre de alquiler para traer al mundo a su segundo hijo, el cual habrían "encargado" en noviembre pasado, por lo que se espera que Khloé tenga en brazos al nuevo integrante de su familia a finales de julio o mediados de agosto próximo.

"Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre", afirmó un representante de la empresaria de 38 años a People. "Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por la bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia".

Quienes siguen el reality de las hermanas Kardashian, sabrán que en la última temporada de "Keeping Up With The Kardashians" Khloé compartió con Kim sus ganas de volver a embarazarse, pero el médico le habría dicho que tendría riesgo de aborto, por lo cual comenzó a considerar la subrogación.

En respuesta, Kim Kardashian -madre de cuatro niños con su exesposo Kanye West- le dijo que a ella le había "ido bien" con el método, pues recordemos que sus hijos Chicago y Psalm nacieron de un vientre sustituto.

¿Qué pasó entre Khloé Kardashian y Travis Thompson?

Khloé Kardashian y Travis Thompson esperaban a su primogénita True, hoy de cuatro años de edad, cuando surgieron rumores y fotografías del basquetbolista de fiesta con varias mujeres.

True y su madre Khloé Kardashian. Foto vía Internet

No es la primera vez que el deportista se ve envuelto en polémica por los múltiples engaños e infidelidades que le ha hecho a la empresaria, pues tan solo en enero pasado tuvo que emitir disculpas a la también influencer al confirmar que tuvo un tercer hijo con Maralee Nichols, modelo y entrenadora fitness.

Dicha paternidad salió a la luz cuando Maralee presentó una demanda por manutención, así como el reembolso de los gastos médicos y costos relacionados con el embarazo. Aunque Tristan negó los hechos y trató de tomar medidas legales y personales para evadir la responsabilidad; finalmente una prueba lo obligó a admitir los hechos.

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años”, publicó Tristán en sus historias en Instagram en aquella ocasión.

No obstante, parece que el hecho de que la pareja encargara a su segundo hijo en noviembre pasado hizo que la empresaria continuara con Tristan, pese a que éste en el pasado también la había traicionado con Jordyn Woods -íntima amiga del clan-, a quien besó.

Tampoco es la primera vez que Khloé Kardashian sufre de alguna infidelidad durante una relación, pues su matrimonio con Lamar Odom terminó por los problemas de adicción del entonces jugador de baloncesto. Su adicción incluía el sexo, razón por la que tuvo varias aventuras durante el tiempo en el que seguía casado con Khloé.

''Amiga date cuenta'', las reacciones por la noticia del ''embarazo'' Khloé Kardashian

A través de redes sociales, los internautas no tardaron en reaccionar sobre este nuevo embarazo de Khloé Kardashian, lo cual consideran "una terrible decisión", debido al historial de infidelidades de Travis. A continuación algunas reacciones: