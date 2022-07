Mamá de Shakira confiesa que quiere que la cantante regrese con Piqué: VÍDEO

Comparta este artículo

ESPAÑA.— La separación de Shakira y Piqué sigue causando revuelo, sobre todo ahora que personas cercanas a la pareja y y familiares están empezando a pronunciarse sobre la ruptura de la pareja. Tal es el caso de Nidia Ripoll, mamá de la cantante, quien sorprendió al revelar su deseo porque su hija y el futbolista retomen su relación sentimental.

Nidia Ripoll, mamá de Shakira, por primera vez habló de la separación de su hija con Gerard Piqué.

En entrevista con Europa Press, Nidia reveló que prefiere que la cantante no se separe del padre de sus hijos Milan y Sasha, además de señalar que quiere que haya una reconciliación: "Lógico que me gustaría que volvieran a estar juntos".

El reportero español también cuestionó a la mamá de Shakira sobre cómo es su relación con el padre de sus nietos, a lo que la señora comentó que cree tener una relación amena con Piqué, aunque admitió que tiene mucho tiempo sin verlo ni hablar con él.

"Tiene mucho tiempo que no hablo de él y creo que sí, porque nosotros no hemos peleado y con los padres también", indicó doña Nidia.

Mamá de Shakira revela cómo está la cantante tras su separación con Piqué

Nidia Ripoll también dio a conocer cómo está su hija tras haber culminado su relación de más de una década con el futbolista.

Es así como la mamá de la colombiana afirmó que Shakira está bien, pero su estado de ánimo se ha visto afectado, aunque no solo por su separación, también por la salud de su padre, la cual se ha visto muy frágil en los últimos meses.

“Shakira está bien, gracias a Dios... agregando que Milan y Sasha han sido su mayor consuelo y distracción.

¿Shakira se mudará a Miami con los hijos de Piqué?

Sobre el rumor de que Shakira piensa huir a Miami con sus dos hijos, la mamá de la intérprete de "Ojos así" aseguró no saber nada: “He sabido tan poco… tú sabes la situación. No tengo idea, no hemos hablado sobre eso”.

Recordemos que ni Shakira y menos Piqué han revelado detalles sobre en qué términos están tras decidir la culminación de su historia de amor tras 12 años de noviazgo.

Sin embargo, la prensa española ha señalado que Shakira piensa llegar hasta las últimas consecuencias para quedarse con la custodia de sus hijos, por lo que de ser necesario revelará los secretos "más oscuros" de Gerard con tal de demostrar que su expareja no es apto para cuidar de los niños.

Sobre esta supuesta pelea legal que Shakira y Piqué ya iniciaron por la custodia de sus hijos, la mamá de la cantante no quiso dar más detalles, destacando que es algo de lo que no está informada.

“Si es lo que ellos quieren, que hagan lo que los haga felices… No tengo ni idea [si están hablando] porque ni le pregunto”, aseveró doña Nidia Ripoll.

Cabe destacar que en el programa "Chisme No Like",se dijo que Shakira ofrece un ambicioso acuerdo para poder separarse de Piqué y quedarse con la custodia de sus hijos. No obstante, el deportista estaría negado a aceptar.

¿Piqué está intentando regresar con Shakira?

Hace unos días la prensa española aseguró que el futbolista del FC Barcelona, en un intento de arreglar las cosas con Shakira, terminó su relación con la misteriosa mujer con la que habría sido infiel a la cantante.

De acuerdo con el periodista Jordi Martín, Gerard Piqué habría tomado esta decisión para no iniciar un enfrentamiento mediático en el que puedan salir afectado sus dos hijos.

"Gerard Piqué ha roto con la camarera con la que se le ha relacionado desde hace dos meses. Me dicen que Gerard aseguró a una persona de su entorno muy cercano que es un hombre soltero", reveló el periodista Jordi Martín para el medio 'Socialité'.

Sin embargo, hasta el momento, la pareja se ha mantenido distanciada.