Mijares confiesa quien es la única mujer que lo domina: VÍDEO

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Mijares sorprendió a sus fans al revelar quien es la única mujer que lo domina. En una reciente entrevista, el cantante se sinceró y hablo de varios temas personales, además de compartir divertidas anécdotas.

Mijares confiesa quien es la única mujer que lo domina

En entrevista con el periodista Alberto Peláez para su canal de YouTube, Manuel Mijares habló de la "mágica" relación que tiene con su hija, Lucerito Mijares, de quien destacó su gran talento musical, además del carisma que posee sobre y fuera de los escenarios.

El intérprete de "El Privilegio de amar" se desvivió en halagos para su hija, quien ha obtenido un gran éxito en tan corto tiempo a pesar de que no ha lanzado de forma oficial su carrera artística.

“Todos dicen: ¿ya están lanzando a Lucerito?’, y nosotros: ‘no, no, no, no estamos lanzando nada. Ella tiene que terminar su prepa y seguir con sus clases de canto”, explicó Mijares sobre la carrera profesional de su hija que todavía no inicia, pero la joven ya se ha ganado el cariño del público.

Asimismo, Mijares también reconoció que el talento de su hija supera el de él y aseguró que no lo dice por ser su papá, sino porque lo ha demostrado.

“No es que lo diga yo, ella canta mejor que el padre y que la madre”, aseveró el intérprete de "Soldado del amor".

Pero la revelación que más generó los comentarios fue cuando el periodista español le preguntó si era verdad que Lucerito lo corregía a él, a lo que Manuel Mijares afirmó que era cierto y dejó en claro por qué:

“Claro, ella es la única mujer que me domina y yo obedezco como debe ser”, puntualizó el cantante, quien mencionó que la joven en más de una ocasión ha sido quien le ha dado tips pese a su larga trayectoria.

En la charla, Mijares también habló de sus inicios en la música, cuando en la década de los 80, fue corista de Emmanuel, pero ahora además de ser su colega, es su gran amigo y con quien desde hace varios años ha hecho exitosas giras.