Mónica Dossetti, actriz de ''El Premio Mayor'', fue agredida por su hermano: Fiscalía confirma

MORELOS.— Mónica Dossetti, actriz recordada por su participación en telenovelas como ''El Premio Mayor'' y "Volver a empezar", fue agredida física y psicológica por su hermano, el director José Dosseti, así lo confirmó la Fiscalía de Morelos al intervenir en el caso luego de que se difundiera un vídeo que causó preocupación, pero sobre todo indignación, pues el agresor estrangulo a la actriz a pesar de que ella se encuentra postrada en una silla de ruedas por la enfermedad que padece.

Mónica Dossetti. Fiscalía investiga agresión familiar hacia la actriz de "El Premio Mayor"

El periodista Carlos Jiménez fue quien se encargó de dar a conocer un vídeo en el que se evidenció la agresión física, verbal y psicológica de la cual fue víctima la actriz Mónica Dossetti, quien padece desde hace varios años esclerosis múltiple.

Por su parte, la Fiscalía de Morelos indicó que se abrió una carpeta de investigación para aclarar los hechos y aplicar medidas de protección a la afectada. De igual modo, la institución señaló que a pesar de que la ex actriz de Televisa fue violentada "no corre riesgo", incluso, Mónica Dossetti no quiso denunciar a su hermano.

Mónica Dossetti no corre riesgo, según la Fiscalía de Morelos

En entrevista con el programa "De Primera Mano", Uriel Carmona Gándara, fiscal general de la entidad, indicó que ante la situación de violencia que se evidenció en un vídeo y por tratarse de una mujer con una enfermedad delicada como la esclerosis múltiple, la Fiscalía realizó una intervención hasta la casa de la actriz, ubicada en Tepoztlán, Morelos, para investigar lo sucedido.

“Iniciamos una investigación a partir de lo que circuló en redes, estuve personalmente verificando el estado de salud de Mónica, quien en apariencia, en el vídeo se ve agredida; platiqué con ella y también con la persona que aparece en el video donde está teniendo una especie de agresión...”, detalló el fiscal.

"Ella ya no está corriendo un riesgo, yo platiqué con ella y me dijo que está contenta con los cuidados de José (Dossetti), pero no nos vamos a limitar a su versión y vamos a investigar a fondo. Ella está segura y las medidas de seguridad en Morelos sí funcionan", agregó el funcionario.

Uriel Carmona Gándara señaló que pudieron determinar que la grabación que se difundió en internet y la televisión es de hace dos meses, por lo que están investigando quién o cómo fue que se difundió ahora.

Fiscalía confirma que el hermano de Mónica Dossetti sí la agredió, pero ¿por qué?

En entrevista con el programa "Ventaneando", el fiscal general de Morelos declaró que el productor José Dossetti sí agredió física y verbalmente a su hermana, la actriz retirada Mónica Dossetti, sin embargo, aclaró que estaba bajo los influjos de un presunto medicamento.

"Él la explicación que da es que tuvo alguna ingesta de algún medicamento que lo alteró en su conducta, en sus nervios", comentó el fiscal.

Uriel Carmona Gándara agregó que harán las pruebas de toxicología necesarias para comprobar que la versión sea real: "Vamos a practicarle los análisis forenses de toxicología para deslindar responsabilidades y no vamos a permitir que haya un maltrato", dijo el funcionario.

¿Cómo se encuentra Mónica Dossetti tras haber sido estrangulada por su hermano José Dossetti?

De acuerdo con la diligencia realizada, se encontró que la vivienda en la que habita Mónica Dosseti, “es digna”, tiene alimentación, cuidados médicos correspondientes, está limpio el lugar. Asimismo, la actriz externó que estaba "contenta" y que su hermano la cuidaba.

"Es una persona que en apariencia se encuentra ubicada en sus tres esferas neurológicas de tiempo, lugar y espacio. Ella manifestó que quiere mucho a José, su hermano, y que está contenta con los cuidados que él tiene para ella", externó Carmona Gándara.

Pero el fiscal aseguró que serán los especialistas quienes evaluarán el estado psicológico y físico de la actriz: "Serán los médicos quienes determinen de manera científica cuál es el estado psicológico de Mónica y también de la familia".

"Ella tiene un padecimiento delicado, no presentaba lesiones recientes, no se encontraba herida ni lesionada... Encontramos las cosas en paz, había buena comunicación en la familia", agregó el fiscal Gándara.

Mónica Dossetti no quiso denunciar a su hermano por estrangularla

Carlos Jiménez en su cuenta de Twitter, reportó que tras la visita de la fiscalía, Mónica Dossetti se negó a levantar una denuncia en contra de su hermano.

“El fiscal de Morelos acudió anoche a casa de la actriz agredida así por su hermano. Aunque ella no quiso denunciarlo, la Fiscalía de Morelos ya realiza peritajes y análisis psicológicos para determinar si procede contra José Dossetti”, dice el tuit del reportero de ‘C4 en alerta’ de la cadena Multimedios Televisión.

Asimismo, Jiménez reportó que durante las primeras entrevistas con la autoridad, José Dossetti manifestó estar "arrepentido" de la "agresión hacia su hermana".

No obstante, aunque las autoridades comprobaron que la actriz se encontraba en buena salud, eso no implica que se deje de lado la investigación, por el contrario, el fiscal de Morelos manifestó que se aplicaran medidas de protección a Mónica.

Mónica Dossetti. La fiscalía toma medidas precautorias para proteger a la actriz

Aunque no hay una denuncia, la carpeta de investigación está abierta esto con la finalidad de encontrar o descartar indicios de un posible feminicidio.

De igual modo, la fiscalía ha decidido aplicar medidas precautorias a favor de Mónica Dossetti. La autoridad del Estado analizan ponerle un brazalete de emergencia a la actriz mientras duran las investigaciones, con el cual podrá pedir ayuda al presionar el botón de emergencia.También se colocará vigilancia permanente en la casa de la actriz.

"Va a haber vigilancia de la policía, giramos los oficios correspondientes para que la Comisión Estatal de Seguridad Pública esté pendiente de ella, incluso estamos valorando proponerle la colocación de un brazalete de seguridad que tiene un botón de pánico, un botón de emergencia para que en caso que ella lo necesite las autoridades podamos enterarnos de inmediato e intervenir en su seguridad", explicó el fiscal Uriel Carmona Gándara.

Cabe destacar que hasta el momento, la familia no ha interpuesto denuncia en contra del agresor, y la actriz no presenta huellas de violencia visibles, pero la FGE realizará investigaciones hasta que aclare el hecho, con el médico legisla, psicólogos y demás peritos, ya que aunque han manifestado que están bien, el vídeo es muy fuerte.