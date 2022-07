Mónica Dossetti rompe el silencio y revela por qué no denunció a su hermano (VÍDEO)

Comparta este artículo

Mónica Dossetti, actriz de "El premio mayor" y quien fuera presuntamente agredida por su hermano, José Dossetti, habló por primera vez sobre toda la polémica en la que está envuelta, pues en redes sociales se filtró un vídeo en el que el exproductor de Televisa, la golpeaba, insultaba y hasta la estrangulaba.

Cabe mencionar que la Fiscalía de Morelos abrió una carpeta de investigación en contra del hermano de Mónica Dossetti, sin embargo, la actriz se negó a denunciarlo. Aún así, las autoridades aseguraron que van a seguir de cerca el caso y que la familia tendrá una constante vigilancia. Aquí los detalles.

¿Por qué Mónica Dossetti no denunció a su hermano? la actriz responde

Mediante una entrevista exclusiva para Venga La Alegría, la actriz Mónica Dossetti confesó la razón por la que no acusó legalmente a su hermano José Dosetti quien la maltrató física y verbalmente mientras ella estaba en una silla de ruedas debido a que padece esclerosis múlitple.

En el audio que presentaron en el programa matutino se escucha a la actriz hablar con mucha dificultad debido a la esclerosis múltiple que la afecta desde hace tiempo y confirma que está viviendo en Tepoztlán en casa de su hermano.

“Sí, con el neurólogo, te cuento Carlos, es que no te tenido para el neurólogo, me dio hace muchos años, pero no tengo claro porque me duele un poco hablar, no estoy en Puebla, estoy en Tepoztlán ahorita, estaba en Puebla en casa de mi mamá y vivo en casa de mi hermano Pepe y enfrente vive Pepe Cabello, entiendo que él publicó el dato en la red”, dijo.

Cabe mencionar que Pepe Cabello también trabajó en Televisa y, al parecer, es vecino de la actriz y de su hermano ahí en Tepoztlán.

Durante el audio presentado en el programa de TV Azteca, se puede notar como la actriz de "El premio mayor" tiene muchas dificultades para hablar y es complicado hilar lo que dice, sin embargo, cuando fue cuestionada sobre cómo se encuentra la situación con su hermano José Dossetti, reveló que están muy mal, pero no quiere que le hagan daño pues es su "hermanito".

“De la ching*da, pero pues mi hermano, no se vale, ya perdí uno y este no quiero perderlo, ya fue la PGR, vino hoy otra vez, vino a las tres de la mañana en la madrugada. No, estoy bien, está con una novia nueva, no quiero que le hagan nada a mi hermano, mi hermanito”, expresó.

Asimismo, Mónica Dossetti no quiso dar más detalles sobre el posible maltrato que sufre a manos de su hermano, pero continuó defendiéndolo y reiterando que no quiere denunciarlo ante las autoridades. Por último, en medio de varias frases poco perceptibles, la actriz terminó la entrevista recalcando lo mucho que le cuesta hablar.

“Hijo, tampoco tengo su testimonio, no entiendo eso, pero así es la cosa, Carlos, no, siempre pude ayudarlo, toda la vida, pero pues nadie está bien. Unos meses, como cuatro, yo soy la hermana tres y el que se fue se llamaba como tú, Charlie, no, perdón, ya no puedo hablar chido, actitud, Carlos, Bye”,

Hermano de Mónica Dossetti explicó por qué maltrató a la actriz

Fue Uriel Carmona, el fiscal general de Morelos,quien expresó que visitó personalmente a Mónica Dossetti, su familia y a su presunto agresor, su hermano José Dossetti quien reveló que unos medicamentos habrían dañado su comportamiento, lo cual lo llevó a reaccionar de manera agresiva; incluso relató que es la primera vez que pasa algo de esa índole.

"Él nos explicó que tienen momentos difíciles como cualquier familia y que ese día no fue la excepción. La explicación que dio es que tuvo una ingesta de un medicamento que lo alteró en su conducta y en sus nervios”, señaló.

El fiscal también detalló que Mónica fue cuestionada directamente sobre si estaba siendo manipulada por su hermano, pero la exactriz lo negó y confesó llevar una buena relación con su familia.

“Ella manifestó que quiere mucho a su hermano y que está contenta con los cuidados, pero nuestra obligación es investigar. Los médicos determinarán el estado psicológico de Mónica y de toda su familia”, reveló.

Al mismo tiempo dio a conocer que la exactriz no presenta algún tipo de lesiones vive en un “lugar bastante digno”.