Novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González, fue hospitalizada; ¿qué le pasó?

La novia de Vicente Fernández Jr.,Mariana González, preocupó a seguidores luego de aparecer en varias historias mientras estaba hospitalizada. Sin embargo, horas después, la también conocida "Kim Kardashian Mexicana", aclaró qué fue lo que le pasó y cuál es su estado de salud. Aquí los detalles.

¿Qué le pasó a la novia de Vicente Fernández Jr.?

Fue a través de Instagram donde Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr. apareció sin maquillaje y con moretones en el rostro para explicar que se había sometido a una cirugía de nariz.

Afortunadamente confesó que no fue nada serio, sino que tenía un problema que le impedía respirar bien debido a su tabique desviado y provocaba que roncara cuando dormía, lo cual, confesó era muy molesto para el hijo de Vicente Fernández.

“Para todos los que estaban preocupados… ¿Qué me sucedió? No me sucedió nada, únicamente que yo tenía mi tabique desviado, el cual me tenían que hacer cirugía para poder respirar bien porque respiraba por la boca, roncaba y Vicente me dijo ‘si sigues así, ya no vas a dormir conmigo’ y como no quiero dejar de dormir con mi baby me decidí a hacerlo y ahorita les voy a mostrar mi cara para que se asusten”

En otra historia, Mariana González compartió un vídeo sin ningún filtro para revelar los estragos de la operación y mostró que afortunadamente, no perdió su sentido del humor pues aseguró que su nariz “era lo único que tenía de agencia”, refiriéndose a todas las cirugías estéticas que se ha hecho para lograr tener esa figura.

Es muy probable que la cirugía nasal a la que se sometió Mariana González se haya realizado de forma ambulatoria, pues ya se encuentra en su casa y solo tiene que descansar para poder recuperarse en su totalidad.