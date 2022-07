¿Quién es Manuel Castell? Cantante mexicano que murió por salvar a una joven en Sonora

Manuel Castell, cantante mexicano, murió el pasado martes 12 de julio luego de que intentara rescatar a una joven que se estaba ahogando en la Laguna del Nainari, en Sonora. La tragedia fue confirmada por las autoridades del lugar quienes al finalizar las labores de rescate, hicieron un llamado para recordar que los canales, arroyos y lagunas no son sitios seguros para sumergirse. Esto fue lo que pasó.

Testigos aseguran que todo sucedió mientras él esperaba a su esposa y de la nada escuchó los gritos de una mujer y cuando se percató que se estaba ahogando, el cantante Manuel Castell no dudó en lanzarse al agua, a pesar de que le advirtieron que no lo hiciera.

"Lo último que me dijo fue: 'me voy a meter para salvarla’. Entonces se tiró al agua y empezó a nadar, pero a la mitad del camino dijo: '¡ya no puedo, ya me cansé! ¡Ayúdenme!'. Alzó los brazos, se hundió y ya no salió", relató una persona que se encontraba en el lugar.