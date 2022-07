La Academia 2022. Exparticipante exhibe fraude en las votaciones (VÍDEO)

La Academia 2022 sigue generando polémica, y es que luego del regreso de varios alumnos al reality, otros exparticipantes no quedaron muy conformes con la decisión, pues una conocida alumna acusó a TV Azteca de fraude en los votos e incluso pidió que ya no votaran por ella. Aquí los detalles.

Durante toda la semana pasada, el director, Alexander Acha, había anunciado que uno de los alumnos expulsados tendría la oportunidad de volver, para ocupar el lugar de Emilio, el joven que desistió a causa de los fuertes problemas de ansiedad que atravesaba. El público votó y al final de la noche no fue uno, sino tres los elegidos para retomar su lugar: Zunio, Eduardo e Isabela

Sin embargo, todo parece indicar que no fueron los televidentes los encargados de escoger a los afortunados, pues una de las exacadémicas denunció, a través de las redes sociales, que todo estaba arreglado por la producción.

Se trata de Alejandra, quien minutos antes de que dieran por terminada la dinámica pidió a sus seguidores que ya no votaran por ella, pues entre los planes nunca estuvo el que ella regresara, incluso, aseguró que ya sabía quien entraría:

"Ya no voten por mí, ya sabemos quién va a entrar a la casa y me da mucho gusto por esa persona, los quiero mucho a todos, pero ya no voten por mí", dijo.